【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」

▲ 侯先生指兒子至今仍未接受倉鼠要被人道毀滅。（黃小冰攝）

政府宣布人道毀滅約2000隻倉鼠，並強烈建議市民交出上月22日或之後購買的倉鼠人道毀滅。在「收鼠」的新界南動物管理中心，今日中午前近20名市民帶同籠子前來交鼠。

市民侯先生本月8日在寵物店購買倉鼠，贈予兒子做生日禮物，他指政府專家將事態形容得很嚴重，擔心會被倉鼠傳染，再傳染予他人，否則也不想交出。侯先生又表示，兒子至今仍未接受倉鼠要被人道毀滅，知道要送走倉鼠便哭得很傷心，到今早仍想搶回倉鼠，認為倉鼠也有生命，「再買都唔係呢隻」，只能給他看新聞及專家的説法，告訴要在人及倉鼠的生命中作取捨，之後會再慢慢跟他解釋。

市民葉太表示，發現自己本月14日在寵物店購買的倉鼠亦來自Little Boss大埔倉庫，不想冒險致自己或他人便將倉鼠交出，形容是無奈的選擇，掙扎良久亦感不安落，認為最好作法是若倉鼠檢測呈陰性便將倉鼠歸。她指，倉鼠是送給女兒的禮物，女兒得知要送走倉鼠後便「喊晒」，更特意寫了「倉倉我愛你」的紙條放在籠子中。

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記者：黃小冰