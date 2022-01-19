【IT狗】劇集多笑位金句引共鳴　Lokman：大台理論係可以解釋一切

▲ ViuTV劇集《IT狗》精警金句引來共嗚。

ViuTV劇集《IT狗》已播映至第二周，演員搭配夠特別，加上多笑料鋪排，首周收視達4.1（約逾26萬觀眾），在ViuTV劇屬理想收視，而且劇集贏得口碑兼引來網民熱議。

《IT狗》內有不少精警對白引起不少觀眾共嗚，令劇集更添趣味，除女主角陳漢娜的金句夠晒「正能量」之外，首度參演劇集的MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）所演的角色Never亦有不少精彩「座右銘」，以下輯錄了劇裡精彩語錄。

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▲ 劇集《IT狗》贏盡口碑。

蒙玲正能量

在《IT狗》由陳漢娜飾演的「蒙玲」起初聲稱自己為程式編寫員，之後阿信（凌文龍飾）揭發她原本為設計師，為可繼續留低工作，她接受同事提出的挑戰，於一日內將「苦臉」表情符號改成「笑臉」，不眠不休的蒙玲努力完成編碼。

雖然只是成功了一半，她最後卻說：「無論結果如何，我都不會感失望，因為我知道已經盡力。」做事不只求結果，蒙玲這句話充滿正能量。

▲ 《IT狗》搞笑風格媲美美國處境喜劇。

另外，阿信向蒙玲建議，應該向設計方面發展，雖則蒙玲自知優勢在那，但她想挑選感興趣的工作，這樣才讓生命有意義。

當中他對阿信說：「這世界有很多事，不是因你擅長才去做，而是因你不擅長才要更努力去做。」另外還說：「如果所有人只做擅長的事情，沒人做想做的事情，這世界或會更有效率，但就一定不會變得更好。」這兩句話相信令每天營營役役的都市人大有感受。

▲ 陳漢娜飾演「蒙玲」。

Never經常放負

至於MIRROR成員陳瑞輝於劇裡所演的Never經常放負，一臉木訥兼說話沒精打采的他，不時自言自語爆出金句。

當中包括「失敗乃成功之後母，如果生活將你擊倒，那就先躺下。」和「是但啦，反正我都無Say…」，另外昨晚播映的一集裡，阿信對Never說：「我終於明白你為何那麼灰。」

而「負皮」Never即神回應：「樂觀地悲觀，是我的價值觀。」這句話真的笑中有淚。

▲ Frankie所演的Never木納得來又可愛。

阿信感言發人深省

另外，阿信的paypayduck出戰《初創有明天》比賽時，負責介紹產品的阿信聲稱設計「電子人情」apps並非為賺錢，即引來評審異議。

此時阿信即於台上說出一番感言：「我淨係覺得，香港原本係全世界其中一個最先進嘅城市，但而家，呢個城市好似已經冇咩嘢值得我哋驕傲，所以我希望可以證明香港都可以有創科。好多人 認為佢哋嘅Vision係Make a better world，但呢個理 念對而家嘅我嚟講，實在太大，我只係想為香港...... make a better tomorrow」，阿信的說話發人深省。

▲ 凌文龍演出獲讚。

至於MIRROR隊長楊樂文（Lokman）演出演出充滿喜感，他飾演「星之子」Tony爆出不少金句，當中包括「Never say never, Never」，以及和不斷提出的「大台理論係可以解釋一切！」等成網上金句。

最新影片推介：陳秀珠訪問

《IT狗》導演簡君晉接受TOPick訪問，選出暫時播出的集數中較喜歡的三句金句：

蒙玲（陳漢娜飾）：每個人都只係做擅長嘅事，而唔係做想做嘅事，世界可能變得更有效率，但係唔會變得更好。 阿信（凌文龍飾）：我淨係覺得，香港原本係全世界其中一個最先進嘅城市，但而家，呢個城市好似已經冇咩嘢值得我哋驕傲，

所以我希望可以證明香港都可以有創科。

好多人 認為佢哋嘅Vision係Make a better world，但呢個理念對而家嘅我嚟講，實在太大，我只係想為香港......Make a better tomorrow。 Tony（楊樂文飾）：大台理論係可以解釋一切！



簡導又謂：「劇中很多對白劇本來已有，有小部份則是爆肚而來，我們在現場主要都是『Jam返順個節奏』，以及盡量令每一句做到最自然地表達。」

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此外，不少觀眾都對Tony經常手持的《大台理論》深感興趣，紛紛表示有意入手。

簡導笑言：「只是道具來，我們製作了封面，並包住一本書。」但由於版權歸ViuTV所有，所以將來會否推出《大台理論》仍有待ViuTV決定。

記者：游艾維、梁樂欣