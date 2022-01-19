【打擊走私】警方檢約70噸疑走私凍肉拘5男　市值約1200萬元

▲ 警方反走私行動拘捕五名男子。（警方提供）

警方今日（19日）表示，檢獲約70噸懷疑走私凍肉，市值約1200萬元，拘捕5人。

有組織罪案及三合調查科指，昨日聯同水警軍裝部及刑事部人員在南丫島及長洲一帶進行反走私行動，於晚上約10時30分，在南丫島以南近深灣發現一艘可疑貨船，其後有兩艘快艇靠近該貨船，並由貨船上將貨物運送至其中一隻快艇上，隨即採取行動截停貨船，並在貨船上檢獲懷疑走私凍肉，該兩艘快艇則高速往內地方向逃去。



警方稱，行動中拘捕5名本地男子，年齡介乎36歲至57歲，涉嫌輸出未列艙單貨物，他們現正被扣留調查，不排除有更多人被捕。案件交由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進調查。

▲ 警方反走私行動拘捕五名男子。（警方提供）

警方指，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐