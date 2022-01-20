【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】

▲ 姚子羚保養得宜。

姚子羚近在接連演在TVB重頭劇如《拳王》、《鐵拳英雄》演出，並不乏展身材和身手的機會。現年41歲的姚子羚，保養得宜，更長年擁23吋纖腰，體格甚fit。其實姚子羚在讀書時曾是肥妹仔一名，體重高峰時有130磅，後來努力keep fit，成功瘦身不瘦胸接美好身段。

姚子羚日前跟陳山聰、陳展鵬等出席《鐵拳英雄》記者會，被問到有網民選出2021年人氣花旦及歌手50強，41歲的子羚也榜上有名，子羚對此自嘲說「年紀最大花旦嘛。」

對被讚賞保養得好，她稱要多謝媽媽，更講出金句：「一向冇理年紀，最緊要係心態。」而陳山聰也讚子羚保養很好，就算演20或30歲角色也可以。

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體重最高峰130磅

其實姚子羚過去在澳洲讀書時，她曾在TVB節目受訪分享，自己留學時是肥妹仔，因為常吃junk food，最高峰時體重有130磅。身形比現在大一個碼，還被同學取笑「豐乳巨臀」。後來返港後才努力減肥，終成功塑身擁有現在的美好身段。

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姚子羚曾接受TOPick訪問，公開自己4個瘦身法：

1.早餐前飲暖水

姚子羚表示她在早上會先飲一杯暖水。據說，早餐前飲暖水，有助促進新陳代謝。而那杯暖水，不一定是清水，可能是焗雪耳、紅棗、檸檬、花旗蔘等，每日不同不會飲到悶。

飲暖水後，吃點生果，例如蘋果、奇異果等，才再正式食早餐，比如飲奶、食蛋。

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2.茹素減澱粉質

姚子羚茹素約兩年，平日食大量蔬菜，烹調方法，多數選擇以滾水灼菜，再加入omega 3 oil，沒那寡口外也潤澤肌膚。

並盡量少吃澱粉質，如真要飯食也只一小碗仔。主糧選擇藜麥，她介紹食法稱：「啡色的煮熟食，白色的會磨碎加進植物奶來飲，如豆奶、杏仁奶等。」

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3. 少量多餐7分飽

子羚明白減肥方法要少量多餐，故她每餐約7分飽。但因工作關係，拍劇不免食宵夜，她也不抗拒會照吃，但只食菜、不吃油膩食物，並且翌日定會做運動「找數」。

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4 帶氧運動塑身

姚子羚出名熱愛運動，她不時上載跑步照，更與李施嬅、胡定欣、胡蓓蔚、黃智雯、袁偉豪及張寶兒等更組成Crazy Runner，齊齊跑步，後來還拍了有關跑步的劇集《大步走》。

但她不會令運動成為壓力，子羚稱：「重視過程多過今日跑了多少，比如要跑5K，其實好易，一定跑到，但寧願享受一邊聽歌一邊跑，留心沿途事物，如與其他跑友打招呼、睇蝴蝶、玩狗仔、留意哪裏的草長了短了，與外界保持互動。」

此外，她還打籃球、越野單車。運動可減肥外，也令肌肉結實，身材自然更具線條美。