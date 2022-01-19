【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳　欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】

▲ 最新的《香港澳門米芝蓮指南 2022》今天公布，港澳兩地共有 86 家入選餐廳。

最新的《香港澳門米芝蓮指南 2022》今天公布，港澳兩地共有 86 家入選餐廳，當中香港佔有 71 間餐廳上榜，從拉丁美洲美食、韓式料理到新加坡料理都入列。因疫情關係，《米芝蓮指南香港澳門》今屆續繼以網上直播形式公布所有名單。

▲ 因疫情關係，《米芝蓮指南香港澳門》今屆續繼以網上直播形式公布所有名單。

一如往年，3 星名單跟去年一樣，驚喜欠奉； 2 星新上榜餐廳則有由奧地利大廚 Roland Schuller 以及德籍大廚 Bjoern Alexander 主理的 Octavium 及 欣圖軒，後者事隔兩年重拾 2 星榮譽，再次吐氣揚眉。

▲ 欣圖軒失而再復得的星星榮譽，證明實力仍在。(餐廳提供)

至於新上榜的 1 星餐廳，有 5 間第一次獲得星級肯定。包括：Belon、Chaat、Hansik Goo、I M Teppanyaki & Wine、Mono、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey 及甬府。。

第二年登場的「米芝蓮綠星」奬，除了由去年獲獎香港的 Roganic 以及澳門的旅遊學院教學餐廳冧莊之外，2 星 Amber 更首次加入「綠星」行列，雙喜臨門。

▲ 把韓菜新煮概念發揮得摩登討好，是Hansik Goo 的強項。(餐廳提供)

完整名單如下：

香港及澳門米芝蓮 3 星餐廳：

Caprice 志魂壽司 富臨飯店 唐閣 L’Atelier de Joel Robuchon 譽瓏軒（澳門） 龍景軒 天巢法國餐廳（澳門） 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA 8餐廳（澳門）

▲ MONO首次得一星，整個廚房團隊勁開心。(餐廳提供)

香港及澳門米芝蓮 2 星餐廳：

Amber 營致會館 Arbor Octavium（新上榜二星） Bo Innovation 欣圖軒（新上榜二星） Ecriture 杜卡期（澳門） L’ Envol 風味居（澳門） 新同樂 泓（澳門） Ta Vie旅 川江月（澳門） Tate 永利軒（澳門） 天龍軒

▲ 國內早奪一星的甬府，來港低調兩後，以實力得香港一星，可喜可賀。堂灼黃魚，乃招牌菜。(餐廳提供)

香港及澳門米芝蓮 1 星餐廳：

Aaharn 甘牌燒鵝 潤 Yardbird 家全七福（新上榜一星） Ando 留園雅敘 Ryota Kappou Modern 一樂燒鵝 Sushi Wadatsumi（新上榜一星） Arcane 六福菜館 香宮 逸東軒（佐敦） Whey（新上榜一星） 都爹利會館 Louise 嘉麟樓 夜上海（尖沙嘴） 甬府（新上榜一星） Beefbar 萬豪金殿 夏宮 ZEST by Konishi 麗軒（澳門） Epure 文華廳 鮨．齋藤 浙江軒 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA（澳門） 福臨門（灣仔） 文華扒房+酒吧 Takumi by Daisuke Mori Zuicho 瑞兆 玥龍軒（澳門） 富豪（尖沙嘴） 明閣（旺角） The Araki Belon（新上榜一星） 大廚（澳門） Gaddi’s New Punjab club 大班樓 Chaat（新上榜一星） 永利宮（澳門） 何洪記 彭慶記 Tosca di Angelo Hansik Goo（新上榜一星） 帝影樓（澳門） 御寶軒（尖沙嘴） Petrus VEA I M Teppanyaki & Wine（新上榜一星） 紫逸軒（澳門） 蘇浙匯（灣仔） Roganic 新榮記 Mono（新上榜一星）

記者：郭秀芳