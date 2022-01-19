【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳 欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】
休閒消費 18:37 2022/01/19
最新的《香港澳門米芝蓮指南 2022》今天公布，港澳兩地共有 86 家入選餐廳，當中香港佔有 71 間餐廳上榜，從拉丁美洲美食、韓式料理到新加坡料理都入列。因疫情關係，《米芝蓮指南香港澳門》今屆續繼以網上直播形式公布所有名單。
一如往年，3 星名單跟去年一樣，驚喜欠奉； 2 星新上榜餐廳則有由奧地利大廚 Roland Schuller 以及德籍大廚 Bjoern Alexander 主理的 Octavium 及 欣圖軒，後者事隔兩年重拾 2 星榮譽，再次吐氣揚眉。
至於新上榜的 1 星餐廳，有 5 間第一次獲得星級肯定。包括：Belon、Chaat、Hansik Goo、I M Teppanyaki & Wine、Mono、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey 及甬府。。
第二年登場的「米芝蓮綠星」奬，除了由去年獲獎香港的 Roganic 以及澳門的旅遊學院教學餐廳冧莊之外，2 星 Amber 更首次加入「綠星」行列，雙喜臨門。
完整名單如下：
香港及澳門米芝蓮 3 星餐廳：
|Caprice
|志魂壽司
|富臨飯店
|唐閣
|L’Atelier de Joel Robuchon
|譽瓏軒（澳門）
|龍景軒
|天巢法國餐廳（澳門）
|8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA
|8餐廳（澳門）
香港及澳門米芝蓮 2 星餐廳：
|Amber
|營致會館
|Arbor
|Octavium（新上榜二星）
|Bo Innovation
|欣圖軒（新上榜二星）
|Ecriture
|杜卡期（澳門）
|L’ Envol
|風味居（澳門）
|新同樂
|泓（澳門）
|Ta Vie旅
|川江月（澳門）
|Tate
|永利軒（澳門）
|天龍軒
香港及澳門米芝蓮 1 星餐廳：
|Aaharn
|甘牌燒鵝
|潤
|Yardbird
|家全七福（新上榜一星）
|Ando
|留園雅敘
|Ryota Kappou Modern
|一樂燒鵝
|Sushi Wadatsumi（新上榜一星）
|Arcane
|六福菜館
|香宮
|逸東軒（佐敦）
|Whey（新上榜一星）
|都爹利會館
|Louise
|嘉麟樓
|夜上海（尖沙嘴）
|甬府（新上榜一星）
|Beefbar
|萬豪金殿
|夏宮
|ZEST by Konishi
|麗軒（澳門）
|Epure
|文華廳
|鮨．齋藤
|浙江軒
|8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA（澳門）
|福臨門（灣仔）
|文華扒房+酒吧
|Takumi by Daisuke Mori
|Zuicho 瑞兆
|玥龍軒（澳門）
|富豪（尖沙嘴）
|明閣（旺角）
|The Araki
|Belon（新上榜一星）
|大廚（澳門）
|Gaddi’s
|New Punjab club
|大班樓
|Chaat（新上榜一星）
|永利宮（澳門）
|何洪記
|彭慶記
|Tosca di Angelo
|Hansik Goo（新上榜一星）
|帝影樓（澳門）
|御寶軒（尖沙嘴）
|Petrus
|VEA
|I M Teppanyaki & Wine（新上榜一星）
|紫逸軒（澳門）
|蘇浙匯（灣仔）
|Roganic
|新榮記
|Mono（新上榜一星）
記者：郭秀芳