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【打擊走私】海關檢逾3千萬支私煙拘1人　市值約8600萬港元

社會 17:29 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

海關稅收調查第一組高級調查主任葉立民。（黃傑偉攝）

海關今日（19日）表示，檢獲超過3,000萬支未完稅私煙，市值約8,600萬港元，應課稅值5,900萬元，拘捕1人。

海關稅收調查第一組高級調查主任葉立民指，自從聖誕節檢獲一批私煙後，估計走私集團會急於補充貨，以供應農曆新年貨源，所以海關部署兩個星期反私煙大型行動。

首先海關於本月7日中午，在粉嶺坪輋截查一部40呎長貨櫃車，在貨櫃車上檢獲約1,000萬支懷疑私煙，其後在本月15日下午於元朗一個鐵皮貨場內一個40呎長貨櫃內，再檢獲1,500萬資懷疑私煙，經過跟進調查後，關員再在青衣一個貨櫃場一個40呎長貨櫃內，檢獲1,050萬支懷疑私煙，行動中拘捕一名報稱從事運輸業69歲男子。

海關指兩宗行動仍然調查中，不排除稍後會有更多人被捕，估計私煙由水路到港，其後走私集團將私煙存放在偏遠地方存放，待時機成熟再流出市面，再傳送至買家，留意到有多輛於上述貨櫃場出入，相信牽涉私煙走私活動。今個月至今海關檢獲5,200萬支私煙，為去年已全年檢獲1億多支私煙的5成，已阻截一批私煙流入本地市場，會繼續嚴厲打擊私煙活動，以保障政府稅收。

海關呼籲走私屬嚴重罪行根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單貨物，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年，而根據應課稅品條例，任何人處理、管理售賣及購購買私煙即屬違法，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。

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記者：黃傑偉

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