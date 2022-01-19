【父女戀】18歲美少女戀上42歲「窮大叔」　閃婚後驚悉老公是富豪Oppa

▲ 越南一名18歲美少女戀上42歲韓國「窮大叔」，婚後才得知對方原來是一名富豪。

願意和老公一起捱窮的老婆，將來或會有好報。越南一名18歲美少女透過相親，結識了一名比自己大24歲的韓國男子，被對方的樸實、溫柔所吸引，她一直以為對方只是一名「窮大叔」，但仍願意嫁給他，至婚後她才驚悉老公是一名從事飲食業的富豪，想不到意外嫁入了豪門。

據越南傳媒報道，現年21歲的越南女孩娜薇（Nhật Vi，音譯）來自海陽省，18歲那年透過相親認識來自南韓的東振（Dongjin，音譯），娜薇憶述，第一眼就被東振的外表吸引，他看起來頗年輕，但不似出身大富之家。

他皮膚很白淨，鼻子很高，看起來很像西方人，穿得很簡單，我以為他很窮。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

娜薇表示，揀老公沒有什麼要求，只要夠溫柔、誠懇，不在乎男方有沒有錢，只希望兩人能夠為將來一起努力。兩人交往後，娜薇第一次帶東振回家見家長，東振對她的父母很體貼又有禮貌，當時父母也以為他只有30多歲。

最新影片推介︰

娜薇其後得知對方比自己年長24歲後相當驚訝，即對方當時已42歲，因從東振的外表完全看不出實際年齡，想不到東振與她的父母年齡相近，但她已深深被東振的樸實溫柔所吸引著，很快便決定與他結婚，當時身邊許多人都感到驚訝，認為東振年紀較大。

▲ 娜薇收到老公送贈很多名牌物品。（facebook圖片）

愛買名牌衫送嫩妻

不久後，兩人分別在越南及韓國舉辦婚禮，婚後娜薇才發現，東振比她想像中有錢，雖然自己的銀包用了10年也不換，卻總是愛買名貴衣服、手袋和首飾送給她。娜薇才知道東振原來是一名富豪，是一家餐廳的老闆。娜薇又大讚東振對她無微不至，

他照顧得我很好，喜歡氹老婆。我生病的時候，他給我煮飯、煲粥，那天晚上，他還半夜起床送我去醫院。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

兩人至今已結婚3年，育有一對雙胞胎，娜薇對於東振的細心照顧非常感動，很高興自己擁有一段幸福美滿的婚姻。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳