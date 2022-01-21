備戰新年消費旺季　如何賺盡高達15%信用卡現金回贈？

農曆新年將至，不少人也會添置新衣、選購賀年禮品，銀包大出血！購物時，不少港人也偏愛使用信用卡，因為不同的信用卡會有現金回贈或積分獎賞。最近中信銀行(國際)的信銀國際大灣區雙幣信用卡便推出了個非常實惠的現金回贈迎新優惠，使用雲閃付或人民幣消費，便有高達15%現金回贈，相當吸引！



這一個迎新優惠的推廣期由即日起截至今年6月30日，只要是信銀國際大灣區雙幣信用卡的會員，在首6個月的簽賬有10%現金回贈，再加上透過雲閃付APP流動支付或人民幣簽賬可再獲4%現金回贈，最後加上京東商城消費的額外1%現金回贈，合共獲得高達15%現金回贈*。

*高達15%現金回贈優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽 https://bit.ly/3rpb3W4



i. 推廣優惠只適用於2021年10月1日至2022年6月30日（包括首尾兩天）（「推廣期」）成功申請信銀國際大灣區雙幣信用卡之主卡會員。

ii. 會員於發卡後 首6個月內（「簽賬期」）於每曆月份內（ 根據簽賬的交易日期計算）完成並已誌賬之銀聯雲閃付APP流動支付及/或人民幣簽賬可獲享10%現金回贈。會員於簽賬期期內每曆月最高可獲得雲閃付及/或人民幣簽賬現金回贈為HK$200。

iii. 會員于推廣期內完成並已誌賬之銀聯雲閃付APP流動支付及/或人民幣簽賬可獲享4%現金回贈。推廣期內，每位會員每筆簽賬交易最高可獲享HK$100現金回贈，每曆月最高可獲享HK$1,000現金回贈。

iv. 2021年10月1日至2022年9月30日（「京東推廣期」），憑信銀國際大灣區雙幣信用卡在京東商城購物，可享額外1%現金回贈。會員於京東推廣期內最高可獲得的合資格京東商城簽賬現金回贈上限為每曆月HK$100。



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網上購物是大趨勢，京東商城也是其中一個大型的網購平台。憑信銀國際大灣區雙幣信用卡在京東商城購物，京東商城的新舊客戶均可以在即日至9月30日前享有1%現金回贈（上限每曆月港幣100元）外，更有京東商城提供的專屬商品券和運費券優惠大禮包。



京東商城的新客戶，有總值人民幣238元迎新大禮包，舊客戶則有人民幣80元月月福利，讓大家可以盡情購物！

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註：以上優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱有關之條款及細則。



銀聯雲閃付及/或人民幣簽賬推廣優惠推廣期為2021年10月1日至2022年6月30日（包括首尾兩天）（「推廣期」）。銀聯雲閃付及/或人民幣簽賬高達4%現金回贈只適用於信銀國際大灣區雙幣信用卡（「雙幣信用卡」）之主卡會員。

銀聯雲閃付APP流動支付及/或人民幣簽賬高達4%現金回贈包括(i)「信銀國際雙幣信用卡現金回贈」獎賞計劃所賺取之0.55%基本現金回贈（「基本現金回贈」）及(ii)於銀聯雲閃付及/或人民幣簽賬推廣優惠可額外獲享之3.45%銀聯雲閃付及/或人民幣簽賬現金回贈。會員每月(按信用卡月結單周期計算)最高可得之基本現金回贈金額，將為本行批核予會員之共用信用額（「共用信用額」），再乘以基本現金回贈比率。基本現金回贈以每月月結單截數日計算，並將於下一期的月結單顯示及回贈至會員之指定信用卡賬戶內。額外現金回贈最高可得之現金回贈金額，將限制於銀行批核予會員之共用信用額，再乘以額外現金回贈比率。額外現金回贈將根據會員於每曆月份的認可簽賬計算，並於每曆月簽賬期完結後3個月內回贈至會員之指定信用卡賬戶並顯示於月結單上。為免存疑，銀行臨時批核予會員之共用信用額並不獲享現金回贈。於推廣期内，每位會員每筆簽賬交易最高可獲享HK$100現金回贈，每曆月最高可獲享HK$1,000現金回贈。

人民幣合資格簽賬包括以人民幣誌賬(以信用卡月結單的簽賬貨幣為準)之零售或網上購物認可簽賬。雲閃付APP流動支付合資格簽賬包括以商戶掃描付款模式交易之銀聯雲閃付APP流動支付之認可簽賬。本行可全權絕對酌情決定哪些是銀聯雲閃付及/或人民幣合資格簽賬。為免生疑，在銀聯雲閃付APP以用戶掃描商戶碼模式支付或電子商務/網上簽賬均不會算作銀聯雲閃付及/或人民幣合資格簽賬。倘已誌賬之簽賬人民幣交易和銀聯雲閃付交易為同一筆交易，則該簽賬僅計算一次。合資格簽賬是指以合資格信用卡進行及附有正式交易紀錄的簽賬，並於核實會員有資格獲享獎賞時已誌賬的交易。

（特約）