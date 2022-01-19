【新年大掃除】整理公共空間打造舒適客飯廳　整理師教路勿麻木購買海量收納用具

▲ 新年大掃除，可以從整理公共空間著手，打造舒適客飯廳。

臨近歲晚，都是家家戶戶大掃除的好時機，相信不少人在這個時候，都會帶點後悔感覺，平日累積了過多物品在家。若想在過年前令家裡有耳目一新的感覺，大家不妨相約家中成員，同心協力還原入伙時的初貌。

共用區域 VS 私人區域

在整理前，大家要先了解家中地方的分配，才可以提升整理效果。家居大致分為「共用區域」和「私人區域」。「私人區域」是指較個人的地方，好像是睡房和書房，在整理「私人區域」時，建議大家要以自己的生活習慣為基礎做整理收納，不要單純減少地方混亂，便麻木購買大量收納工具將物品收起，或刻意跟隨網絡上的影片，大幅改變自己的日常習慣。因為刻意違背日常生活的習慣，維持整潔的效果一般都未如理想，反而產出惡性循環。

▲ 整理前，雖然客廳未算非常凌亂，但有大量公仔和雜物。（圖片提供︰Little Space小空間）

「共用區域」顧明思義就是大家共同使用的空間，如：客廳、飯廳、浴室、露台等，而整理這些地方時，最理想是家庭成員共同參與。整理過程中，互相表達各人的使用習慣，並達到共同使用和維持原狀的共識，否則不久便會打回原形了。不過，我也接觸過不少家庭是由外傭為整理的重心，由於日常由外傭肩負平日家務及整理任務，因此絕不能忽略他們的整理習慣，否則他們也未能維持整理後的狀態。

▲ 整理之後，窗戶及梳化少了公仔，空間感大增。（圖片提供︰Little Space小空間）

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家庭成員共同整理客飯廳

新年前，大家可考慮從整理「公共空間」開始，畢竟客飯廳是家的第一印象，不論是主人家還是客人，看到整潔的客廳都會感到舒適。希望大家也借歲晚的機會重新審視物品和了解個人的習慣，並將物品分類後，按照自己的生活習慣將物品放好。

新一年，新習慣，新開始！

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki