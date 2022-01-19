【產前產後】昆凌克服多囊性卵巢症迎第三胎　醫生：20至30歲為患病高危時期

▲ 昆凌克服多囊性卵巢症，將迎第三胎。

43歲台灣天王周杰倫今日（19日）生日，下午他就在社交平台公布28歲的太太昆凌第3度懷孕的喜訊，外界紛紛恭賀。昆凌過往曾表示，想在25歲前生3個孩子，卻也自曝患上「多囊性卵巢症候群」，需要好好休養。多囊性卵巢症患者會出現排卵障礙，可致月經不調、不孕等問題，雖然醫學上暫未能解釋成因，但也不容輕視。

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本港婦產科專科醫生羅致廉曾受訪表示，「多囊性卵巢症」屬於荷爾蒙失調。一般有6至10%女性可能會患病，而以20至30歲為高危時期。羅致廉指，多囊性卵巢症亦可引致不育，長期患病更會令患上子宮癌的機會比一般高3倍。

雖然多囊性卵巢症在醫學上暫未能解釋成因，但婦產科專科醫生莫漪薇曾指出，相信家族遺傳的因素頗大。患者大多屬男性荷爾蒙偏多，或對胰島素的敏感度減少。

點擊睇3個多囊性卵巢症症狀，只要3個症狀當中符合2個，就會被判斷為患上此症：

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多囊性卵巢症的治療方式視患者情況而定，如患者希望懷孕，可以服食輔助排卵藥幫助排卵，增加成功懷孕的機會。如患者不希望懷孕，則可以服食避孕藥穩定月經周期，或用荷爾蒙藥通經，目的就是不要讓子宮內膜的細胞積聚而變異。

莫漪薇表示，多囊性卵巢症不一定會令患者致肥，但如因此變胖，只要減磅就可以令狀況好轉，同時糖尿、患子宮內膜癌的機會均會減少。

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責任編輯：羅嘉欣