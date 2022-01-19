【驚安之殿堂】DONKI淘大店即叫即製日本便當　首個醃魚服務+引入日本豬內臟

東九龍的居民有福了！日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）將於1月20日開設在東九龍首間分店——淘大商場店，佔地2,408平方米，以「日本鄉郊風情」的概念，增設6大區域，如置身在日本鄉郊的感覺！今天，TOPick會帶大家一起到訪DONKI新店，一起購物！

DONKI 6個不同區域都會以不同的花田作主題，包括四季彩之丘、紅色波波草、小岩井牧場、薰衣草、藍花海及向日葵花田，當中還會嗅到花香味。

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熟食區

▲ 熟食區設有即叫即製便當。（蕭雅文攝）

首先，在熟食區DONKI淘大商場店會帶來自家香港本地脫殼打磨的日本七星米，再用自家打磨的七星米製作出飯團，便當。DONKI更首次推出即叫即製日本便當，新鮮熱辣，熟食區設有大廚房，大家可以一覽食物的製作方法。

此外，熟食區當然不少得自家創的鏗魚湯底關東關東煮、串燒、及高達十多款的即磨咖啡系列！

日本雜貨區

▲ 日本雜貨區有多款日式新年禮盒。（蕭雅文攝）

日本雜貨區有不同的日式新年禮盒，當中有全新及限量的四大拉麵禮盒，首次推出的朱古力布朗尼童星點心麵，薯條三兄弟等等。

除了食物禮盒，還有各式各樣家用品，當中包括三合一多功能電烤盤，一鍋多用；金治毛巾，吸水力強且比一般日本製毛巾相宜，適合每個家庭。

零食酒水區

▲ 人氣宇治抹茶梅酒，再度登場。（蕭雅文攝）

零食酒水區有多款日本限定口味的薯片、梅酒，今次就推介原粒士多啤梨朱古力、及宇治抹茶梅酒，大家新年可以與朋友，家人以聚在一起吃零食，小酌一番！

日配區

▲ 保久牛乳，經高溫殺菌無需冷藏。（劉卓姿攝）

是次分店設有情熱價格區，當中有多款DONKI自家品牌的產品，包括新登場無激素雞蛋，更獲日本畜產物輸出促進議會認證，大家可以食得安心又放心。另外還有北海道保久牧場牛乳，設有輕巧裝，經高溫殺菌無需冷藏，方便大家隨身攜帶於任何時候享用。

魚生壽司區

▲ 新分店設有醃魚服務，$80。（劉卓姿攝）

少不了的還有魚生壽司！淘大商場店推出了銀鮭魚，會即場為大家調味， 分別有味噌、米粷和酒粕三個味道，方便大家於家中炮製日式料理。還有每日新鮮到港的海產，以及各式各樣的壽司。

鮮貨區

▲ 首次引入日本豬內臟，價格為HK$6.00/100g起。（劉卓姿攝）

每逢冬季，火鍋都是必食之選，淘大商場店為大家帶來眾多分店中，最齊全的火鍋湯底醬料選擇，除此之外，還有自家品牌「情熱價格」的火鍋湯底以及食材，包括蔬菜、海 鮮和肉類等種類的食材。

當中包括近江A5和牛，及首次推出的鹿兒島豬肘及豬內臟，如 豬大腸、豬小腸、等，火鍋材料一應俱全。分店更首次引入Furu Furu概念主題區，會帶來新鮮蔬果給大家。

均一價格及藥妝區

▲ 均一價區。（蕭雅文攝）

淘大商場店有首次結合均一價格產品，大家可以在均一價格區搜購家品及零食，十分方便！同時亦帶來不同的家品， 包括不同美妝護膚品和零食，當中更有最新推出的 LITS面膜組合、自家品牌「情熱價格」 的羊奶洗頭水和護髮素，滋潤大家整個冬天！

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店舖詳情

店舖名稱：DON DON DONKI淘大商場店

營業時間：上午8時至零晨1時

地址：香港九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期1樓F188-204號舖

開幕日期：2022年1月20日（星期四）上午10時

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記者：蕭雅文