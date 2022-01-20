【靚太安樂窩】766呎海景單位變超寬敞舒適寵物宅　重整間隔+大玻璃趟門打造開放式格局

▲ 設計師運用不同的深色物料，加上空間佈局及獨有間隔，使整個設計顯得既高貴沉穩又實用。

近年不少人注重寵物裝修，希望家居設計既可符合個人需求，又能配合「主子」的生活習慣，和毛孩舒適地共同生活。有設計師為位於烏溪沙迎海一個766平方呎海景特色單位大改造，以型格、輕奢華風打造靈活自主的家居空間，滿足女屋主和兩隻愛犬居住需要。

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重整間隔 營造寬敞活動空間

單位原則為一廳一房間隔，女屋主希望可靈活使用整體空間，齊集工作區域、休息空間及愛犬活動範圍於一身。因此，設計師結合時尚及華麗元素，採用黑色為全屋主調，並將單位分成三部份，各個部份更透過傢俬佈局、用料顏色配搭，連貫整體設計風格，做到簡潔統一的感覺。

視覺效果平衡深色調設計

設計師Kiros巧妙運用空間佈局，先在大門面向的位置增設黑色雲石牆呼應設計主題和增加單位私隱度;又在旁邊設置銅色框線條紋玻璃屏風，塑造視覺上層次感及通透感。利用玄關位先製造窄小、壓縮感覺，再突顯客飯廳的闊落感。

雖然黑色為全屋主調，但為免單位過於暗沉，Kiros在玄關雲石牆、洗手間、廚房門及其他櫃身採用黑色楓木木皮，再配上不同顏色的用料及銅製傢俬，在不同光線照明下，讓黑色門變得立體。

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劃分3大特色部份

第一部份:主人房+儲物空間

由於設計師希望用淺色牆身點綴單位深色設計及區分睡房範圍，加上屋主喜愛花藝，因此，設計師就大膽採用淡綠色花線牆，利用不同尺寸的花線分別隱藏入牆式飾櫃、儲物櫃及套房位置。主人房則以暖灰色牆紙配淡粉紅色及胡桃木寢具，用色柔和，亦在床邊、床尾增設衣櫃，收納大量衣服。

第二部份:客飯廳

黑色楓木皮牆身及雲石牆延伸至大廳，飯廳餐枱採用雲石枱配藍色絨面餐椅，感覺既高雅又型格。

第三部份:偏廳+書房

屋主希望在她出外工作時有一個空間能安置兩隻愛犬，同時又可保持寬敞活動空間。因此，Kiros用上條紋玻璃趟門作活動間牆，彈性劃分各個獨立功能區，將偏廳與書房之間的書櫃底部改成愛犬的休息空間，而當屋主在家時可全然趟開分隔門，營造更大走動空間。

Kiros: 簡潔劃分空間，同時避免出現5門歸心格局

問及最難忘設計部份，Kiros就雖然在構思旋轉電視架時需面對電線安裝問題，不過最終效果不錯，成功將電視機所佔位置減至最小，俐落劃分客飯廳、書房及偏廳，同時利用玻璃屏風代替傳統房門設計，傢俬擺放就更整齊，空間使用更靈活。

特製嘅旋轉電視架和電視柱區分間隔，加上冇傳統房門設計，就唔會因為冇走廊，房門、廚房門等，太多門出現係客飯廳牆上，傢俬擺放就冇咁多限制，所以表示相當滿意。

工程詳情：

裝修時間：4.5個月

總裝修設計費用約85萬，當中包括以下項目：設計費用、清拆及泥水工程、油漆項目、木工及保險等。

資料提供:studioparti

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責任編緝：張懿慧