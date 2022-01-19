【7.1暴動案】涉前年7.1金鐘參暴動　9人提堂准保釋候訊

▲ 9人涉於2019年7月參與暴動，今於東區裁判法院提堂。資料圖片

有示威者在2019年7月1日於金鐘龍匯道一帶聚集，警方當場拘捕9名示威者，9人隨後拒保侯查。警方事隔兩年再度拘捕9人，並控以暴動等罪。案件今（19日）於東區裁判法院提堂，各被告暫時毋須答辯，裁判官批准控方申請，將案件押後至3月7日，以待區域法院轉介文件，各被告准以現金5,000元保釋，保釋條件包括不得離開香港、每周到警署報到1次及不得離開香港等。

9名男被告依次為周子璋（37歲，項目主任）、黎穎豪（19歲，學生）、陳景行（20歲、學生）、陳俊僑（20歲，遊戲中心職員）、兩名戴姓學生、袁恩霖（31歲，汽車技工）、黃家祈（29歲，室內設計師）及何宇軒（28歲，廚師），9人同被控1項暴動罪，黎另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產。

控罪指，各被告於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。黎另被控於同日在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，保管或控制1個槌子，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用該物品，以摧毀或損壞屬於另1人財產。

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記者：梁錦麟