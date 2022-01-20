【升中面試】王錦輝中小學34人爭1中一學位　面試生活情景題考分析力邏輯思維

▲ 王錦輝中小學面試有生活情景題，考學生分析力及邏輯思維。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，是位於沙田的直資英文一條龍學校，推行十二年一貫的教育模式，重視培育資優生，2021年成為資優教育衛星中心，過往有多名學生跳級考入大學。2022至23學年提供約35個中一（七年級）學額供外校生申請，但收到1200份申請表，平均34人爭一個學位，競爭激烈。

王錦輝中小學除了中文及英文外，學生需要學習第三種外語，例如法文、德文、日文或西班牙文。學校亦將STEAM教育（科學、科技、工程、藝術、數學）納入正規課程，而且每年保送約數十名各級學生到海外的夥伴學校中交流學習。學校提供本地DSE課程及英國課程GCE A-Level，每級有50個位入國際部，其他是本地課程。

學校亦有一套穩固的資優培育機制，設有人才庫，每年審視學生表現，助他們全科跳級或單科跳級，培育出不少尖子神童，包括以15歲之齡考入英國牛津大學的何子駿、13歲考入香港城市大學的江綸等。

設兩輪面試

根據學校網頁資料，中一入學申請設有兩輪面試，原本首輪面試分別以小組及個人形式進行，但由於疫情關係，改為個人面見，小組則在第二輪面見才進行，評分準則如下：

學生檔案－學術表現、操行、課外活動及獎項（50%）

面試－中英文溝通能力、邏輯思維、理解能力及態度（50%）

合資格的家庭將會被邀請出席次輪面試，就學生個性、家庭支援及家長對教育的看法等進行更深入了解。

最新影片：

高科技教育中心蘇廸希校長出版《最強直資中學天書》，整理了過往中心學生於王錦輝中小學的首輪面試題目：

首輪面試設有筆試，老師會給予中英數3份試卷，學生需在20分鐘內完成，筆試時間完結後，要再向老師講解答案。

中文科

用普通話朗讀文章，並回答4條問題，另須完成一篇閱讀理解練習。過往曾出現的問題包括「玩電腦遊戲如何平衡情緒」、「親子之間的爭執」等，需要用普通話對答。

英文科

先做自我介紹，並要做閱讀理解，當中有一些填充題目；老師亦會就文章內容提問，例如與「國際升旗日」有關，闡述對不同文化的尊重，另亦有問及最喜歡哪一本英文圖書的內容。老師亦會問一些創意題目，例如「如果你有超能力可以隱形，你會做甚麼」。

數學科

5分鐘內作答10條題目，包括文字及邏輯題，有中文及英文題目，題型類似國際聯校學科評估試（ICAS）。

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責任編輯︰王明芳