【地基工程】觀塘活化翠屏河沉降超標　承建商已即時停止有關工程

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渠務署今日（19日）表示，在觀塘偉發道近偉業街一帶進行「活化翠屏河」項目的地基工程期間，安裝於偉發道附近護欄上的一個監測點的沉降記錄於本月12日達到28毫米，超逾預設停工指標25毫米，承建商已即時停止上述工程。



署方指，已聯同相關部門派員視察附近道路及周邊設施，確認其結構安全，沉降情況穩定，已要求承建商制訂緩解措施，包括採取減少對附近道路及周邊設施影響的施工方法，會繼續密切監察有關情況。



署方稱，如接獲承建商復工要求，署方與相關部門會以確保附近道路及周邊設施結構安全的原則嚴格審批有關申請，若承建商同時建議調整暫停相關工程的監察指標，亦會在諮詢相關道路及設施的持份者及政府部門的意見後，按情況考慮承建商提出的建議。當復工要求獲得接納後，會向公眾公布有關安排。

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責任編輯：余思嵐