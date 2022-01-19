【促加煙稅】吸煙與健康委員會去信財爺 促大幅增加煙草稅

▲ 吸煙與健康委員會去信財爺促大幅增加煙草稅。

香港吸煙與健康委員會（委員會）日前聯同94個團體去信財政司司長，促請政府於2022至2023財政年度大幅增加煙草稅，並按年增加煙草稅，以進一步降低吸煙人口，保障公眾健康。

委員會主席湯修齊表示，香港煙草稅已有10年沒有重大調整，自2014年起更一直維持於每包港幣38元的水平，現時煙草稅佔價格的比例約為63%，遠低於世界衞生組織的建議水平（75%或以上）。他認為，大幅加煙稅是國際公認最有效減低煙草使用的單一控煙措施，以推動戒煙及防止青少年開始吸煙。同時，促使低收入人士戒煙，可減輕其生活成本，以及因吸煙而導致之醫療負擔，長遠改善他們的家庭生活質素。

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此外，委員會亦建議政府考慮將額外煙草稅收撥作制定惠民利貧的社會政策，例如長者醫療券計劃、關愛基金醫療援助項目等，改善基層醫療發展，實現「取諸社會，用諸社會」。

根據委員會的「控煙政策調查」結果顯示，大部分市民（79.5%）均支持定期增加煙草稅，現時吸煙人士亦有30.5%表示支持，充分反映增加煙草稅的民意基礎。近三分之二（63.9%）的現時吸煙人士認為目前的煙價（約為每包港幣60元）未能有效推動戒煙。

大部分現時吸煙人士（78.3%）亦表示，如果捲煙的零售價上升，他們會戒煙或減少吸煙量一半或以上。同時，現時吸煙人士認為有效推動他們戒煙的價格中位數為每包港幣100元，而平均價格更為每包港幣155元。

責任編輯：鄺嫻

