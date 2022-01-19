【源頭不明】79歲居葵涌邨老翁確診源頭未明　同座非同層住戶初確未知傳播途徑

▲ （陳靜儀攝）

本港今日新增16宗新冠肺炎確診個案，包括2宗感染源頭未明，同日錄逾10宗初步確診個案，亦有10宗本地感染個案，部分同樣為源頭未明。當中今日確診的79歲老翁，昨日早上到仁濟醫院照腸鏡時檢測陽性，居於葵涌邨逸葵樓，同大廈亦另有一名住戶初步確診，暫未知當中如何傳播，衞生防護中心料二人於樓下公園相遇感染。

涉疫79歲老翁居葵涌邨逸葵樓，本身患慢阻肺病，昨日早上到仁濟醫院照腸鏡，經檢測後初步陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患翁日常會到樓下公園坐坐，惟因感氣促，故口罩不幫戴得好，曾到大窩口街市，及到荃灣身份證換證中心，現時未知感染源頭。

中心指，與患翁同樣居葵涌邨逸葵樓的不同樓層住戶亦初步確診，涉及一名53歲國泰外判男司機，任職飛勁貨運有限公司，於國泰貨運站5樓工作，日常駕駛剷車剷貨，毋需接觸貨物。患者1月18日咳嗽，同日檢測已初步陽性。

張竹君表示，患者與79歲確診翁同住於係葵涌邨逸葵樓，但不同單位及層數，亦非乘搭同一升降機，惟患翁多於樓下公園坐，未知二人有否相遇或是否行經公園而受感染。被問到初確男患者曾否與早前機場確診個案乘搭同一巴士綫，張竹君稱仍有待調查。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業補充，患翁入院前持有72小時檢測陰性證明，惟醫院雖已採48小時陰性證明要求，惟臨床認為患翁風險低，未有與其他確診個案有關連，不想延誤患翁檢查，故安排患翁於負壓手術室作腸鏡檢查。

院方得悉患翁初確後已展開既有程序，有2名醫護及病人列緊密接觸者，同時亦為27名病人、1名訪客及14名醫護做檢測，連同50個環境樣本，檢測後均呈陰性。

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記者：陳正怡