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【賀歲片】《闔家辣》吳君如+呂爵安快閃出巡　 Edan預早慶祝25歲生日被催早日結婚

娛樂 18:54 2022/01/19

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2022年賀歲片《闔家辣》原定於今天（1月19日）舉行首映禮，並於大年初一（2月1日）正式公映，礙於本地實施防疫措施，戲院最快也要大年初四（2月4 日）才有機會重開。

雖然《闔家辣》首映禮取消，戲中的主角吳君如及呂爵安（Edan）今日亦不忘跟觀眾網上直播見面，同時走訪九龍塘、佐敦及尖沙咀等地，為各地的海報簽名，贈送給有緣觀眾及粉絲。君如亦趁今天為Edan送上生日蛋糕祝，預祝Edan後日25歲生日。

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Edan表示，首次在車廂慶生日，感覺特別：「生日願望希望《闔家辣》可以年初四同大家見面。本身今天是首映禮，好可惜舉行不到，但照樣與大家傾偈見面。」

他在直播中透露生日會與家人一起渡過，吃媽咪煮的愛心飯並說:「其實君如今日會為我慶祝生日請我食飯，還找了個廚師為我下廚，姑媽（吳君如戲中角色）真是sweet。」君如鬼馬囑咐Edan:「25歲是另一個階段，不可以再扮小朋友，幾時請飲？」Edan笑着回應:「下一個25歲就請飲吧！」

君如與Edan除為海報簽名，同時為宣傳口號換上：「戲院開番 辣都變甜」，幸運取得偶像海報的fans亦一齊叫電影宣傳口號，君如笑言:「搣到Edan嘅朋友要睇Edan部戲10次，搣到我張海報就送張飛畀大家。」

最新影片推介：陳秀珠專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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