【中學染疫】觀塘梁式芝書院中二學生被列密切接觸者　停面授課3日

▲ 梁式芝書院一名中二學生被列為密切接觸者，學校停止面授課3日。（學校網站圖片）

再有中學受第五波疫情影響，需要暫停面授課。位於觀塘區的梁式芝書院今日（19日）發通告，指校方接獲衞生署衞生防護中心通報，一名中二丁班同學被界定為個診個案的密切接觸者，學校將由明日起停止面授課3天，建議全體師生進行病毒檢測。

校方今日向家長發通告，指出校方接獲衞生防護中心指出，須由明日起至1月22日停止面授課堂及校內活動3天，並建議全體師生到鄰近的社區檢測中心進行檢測。校長周淑敏指，校方會加強校內清潔及消毒，有新進展會通知學生及家長，又說會與防護中心保持緊密聯繫，監察校內師生的健康情況。

她指出，如無特別情況，同學將於下周二（25日）如常上課，提醒學生及家長留意校內網eClass的最新消息。

截至今日中學生確診個案

李國寶中學 ／中三學生初步確診，懷疑與倉鼠群組相關。

聖若瑟英文中學／ 中六學生初步確診

佛教筏可紀念中學/ 2名學生初步確診

大嶼山國際學校/ 1名學生初步確診

地利亞修女紀念學校（百老匯）／14歲男學生（個案13067）、16歲男學生（個案13079）／二人為兄弟／是「酒店群組」43歲婦（個案13045）的同住家人

北角蘇浙公學／17歲男學生（個案13051）／為19歲男學生（個案13014）的弟弟／為「中信証券」群組71歲婦的家人／居北角珊瑚閣

香港鄧鏡波書院／19歲男學生（個案13014）／為17歲男學生（個案13051）的哥哥／為「中信証券」群組71歲婦的家人／居油塘曦臺1座

嘉諾撒聖方濟各書院／16歲女學生 （個案12989)／為「中信証券」群組71歲婦（個案12913）的同住家人／居北角富麗花園

南亞路德會沐恩中學／13歲女學生（個案12909）／被51歲印傭（個案12854）傳染／居大埔美新大廈

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴