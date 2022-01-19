【追討貸款】 被指借錢打官司遭追1.6億　龔仁心稱從無提借貸友人自願捐款

▲ 龔仁心今於高等法院作供。林育慧攝

華懋慈善基金早年就已故華懋集團主席龔如心遺產與商人陳振聰展開訴訟，期間被指曾向放債人借貸4,250萬，連本帶利被入禀追討1.6億，案件今（19日）於高等法院續審。龔仁心作供指，基金曾出現赤字及一度沒有捐款，及至2009年因需要款項與陳振聰展開遺產訴訟，遂開始籌集款項，但從沒想過向銀行借貸。龔仁心供稱，與原告是多年好友，是對方自願捐出2,000萬，他從沒有「開口提借貸或捐款」，亦忘記有否向說多謝，龔強調「朋友間唔需要講咁多」。

原告林義雄，答辯人華懋慈善基金有限公司。

原告一方指，基金於2007至2008年與陳振聰就遺產訴訟已花訟費5,000萬，及至2009年，基金急需款項展開訴訟，若找不到資金便無法聘請律師，功虧一簣。龔仁心供稱「請少啲大狀，平有平做」。龔確認，基金主要收入為捐款，惟胞姐龔如心去世後，捐款不多，基金只餘300多萬。至2008年底，基金赤字為4,000萬。2015至2016年，基金沒有分毫收入。

龔仁心同意於2009年需要款項進行訴訟，但他從沒想過向銀行借貸，遂向胞姐的好友等人籌款，基金執行長許業榮亦參予當中，龔仁心供稱「有啲朋友話好麻煩，捐啦」。龔仁心續指，就籌款事宜從無正式開會商討，由三姐弟為與華懋老臣子商議，至於有否借貸，龔表示不清楚，因款項直接存入律師帳户，而基金財務狀況則由陳鑑波負責。

原告一方指，根據基金財務報表，由2008至2016年，借貸欄顯示2,700萬，並列明款項是用作爭產官司用，基金就還款或不還款等擁酌情權。龔仁心供稱，已忘記借貸人是誰，亦從「沒有人跳出嚟問我攞錢」，除非列明是借貸，否則會作捐款處理，負責財務的則是陳鑑波。

龔仁心供稱，由許業榮介紹他認識原告，龔形容與原告是多年朋友關係，從沒有提及錢銀問題。龔確認，原告於2009年3月將2,000萬轉入基金戶口，他沒有向原告提及轉帳一事，亦沒有向原告開口提及借貸或捐款。龔指，「係佢自願捐款」，他亦忘記有否說多謝，亦有可能說過，龔指「朋友間唔需要講咁多」，亦沒有向原告籌錢，龔認為「朋友有通義之財」。

原告向龔仁心指出，龔仁心於基金「水浸眼眉」下向原告借貸，並指官司勝訴後可還款，最終於原告追討款項時，龔仁心以與政府及律政司仍有訴訟作迴避，因基金最終被裁定並非遺產受益人，失落集團控制權下，為免被遺產執行人指控而否認借貸一事，龔仁心否認以上說法。

聆訊明(20日)續。

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記者：林育慧