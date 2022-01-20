【美容護膚】innisfree紅茶活膚系列逆轉年輕肌膚　湯怡5個步驟回復緊緻光滑狀態

▲ innisfree紅茶逆時活膚系列新推出的限定套裝。(圖片由品牌提供)

韓國天然護膚品牌Innisfree推出紅茶逆時活膚修復精華，抗氧化功能有效減少顯老細紋，急救皮膚，只需睡前塗上修復精華，一睡醒便能重拾年輕彈滑肌！

▲ innisfree紅茶逆時活膚系列新推出的限定套裝。(圖片由品牌提供)

innisfree紅茶逆時活膚修復精華

內含維他命B3、透明質酸、神經醯胺Ceramide和尿囊素多個活膚成分，有效提亮潤澤肌膚。其獨特的晚間三重潤護配方™，從肌底注入注水因子，形成潤澤鎖護膜以加強鎖水屏障，三重滋潤肌膚！產品同時通過肌膚過敏測試，無添加9大化學物如動物性原料、礦物油、人工色素、防腐劑等，溫和不刺激，敏感肌都可以放心使用。

臨床測試更發現有效延緩皮膚5 大歲月問題，例如皺紋、眼紋、笑紋和眼周膚質等，有效對抗細紋，平滑膚質。

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紅茶逆時活膚爽膚水

150ML / $200

蘊含濟州透明質酸、維他命B5和維他命E，即時補充肌膚水分，重拾緊緻彈性，並提亮膚色。輕盈的水狀質地能迅速被皮膚吸收，清爽而不粘膩，讓肌膚一夜重拾水潤細嫩。

紅茶逆時活膚精華水

145ML / $340

具備專利紅茶抗氧激活因子™，加上高濃度95%紅茶萃取物及8種不同大小胜肽成分，使用一星期可加快新陳代謝，展現透亮肌膚。配合紅茶逆時活膚修復精華使用，更可快速改善肌膚緊緻度及提升光澤感。

最新影片推介:

紅茶逆時活膚修復精華

30ML / $300

蘊含專利成分紅茶逆時精萃™，配合晚間三重潤護配方™強效抗氧修復同時養護膠原，臨床實證有效修復疲倦老化問題，薄薄均勻塗全面，翌日煥活彈嫩光滑。

紅茶逆時活膚眼部精華

15ML / $245

蘊含專利成分紅茶逆時精萃™，抗氧修復眼部肌膚和養護膠原，一抹便可以減淡細紋和改善黑眼圈，輕盈透薄啫喱質地狀容易吸收，一夜煥活細緻淨亮明眸。

紅茶逆時活膚修復面霜

45ML / $280

蘊含專利成分紅茶逆時精萃™，可以深入肌膚底層注滿水分，抗氧修復和養護膠原；同時含有歐蓍草和透明質酸，有助對抗敏感狀況和滋潤皮膚，作晚間日常護理最後一個步驟可以為肌膚鎖住養分。

紅茶逆時活膚精華噴霧

120 ML/$160

蘊含專利成分紅茶逆時精萃™，把精華化成超微細噴霧，每個粒子都含有豐富維他命B3，形成保濕鎖水膜，只需3秒就即時為肌膚補充營養，在潔面後或皮膚乾燥時使用可以令肌膚回復年輕有活力。

增量版套裝限定上市

<限定增量版> 一夜逆時套裝 $390 （價值：$629）

套裝包括：

紅茶逆時活膚修復精華 50ml

紅茶逆時活膚爽膚水50ml

紅茶逆時活膚修復面霜 10ml

購買點:香港各區門市及HKTVmall 旗艦店

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責任編緝：張懿慧