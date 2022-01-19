【米芝蓮2022】一星「家全七福」食材鮮贏口碑　冀更多港人欣賞粵菜

▲ 首奪一星的粵菜「家全七福」總廚陳國偉稱，當然希望透過自己努力，讓更多香港人欣賞粵菜。（梁偉榮攝）

港澳版全新「米芝蓮指南」出爐，6間精緻餐飲（fine dining）餐廳首摘一星，法國、印度及新加坡菜都有；另兩間餐廳Octavium及欣圖軒「升呢」奪得二星。

今期「米芝蓮」由匿名評審員推介249間餐廳，當中71間本地食府獲星級肯定，最高殊榮「三星」餐廳維持7間不變；其次「二星」餐廳12間，當中意大利菜Octavium及中菜欣圖軒獲升級；而「一星」餐廳52間，當中6間首奪「一星」，包括印度菜CHAAT、拉丁美洲菜MONO、韓式料理Hansik Goo、星洲新派菜Whey，以及粵菜「家全七福」及寧波菜「甬府」。

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一星「家全七福」總廚分享秘訣：食材鮮、功力深

「米芝蓮指南」新上榜餐廳之中，中菜只佔少數；而添好運點心（深水埗分店）更被「搣星」。首奪一星的粵菜「家全七福」總廚陳國偉接受TOPick訪問稱，新鮮優質的食材當然必不可少，廚師投入相當的時間和功夫更至關重要。

以經典招牌小吃「雞子戈渣」為例，若是晚餐要吃，早上便要開始準備。新鮮的雞蛋、上湯、鷹粟粉，要蒸、剝膜、推煮成漿、等其凝固後再過熱油炸——時間的投入只是基本，火候、攪動時間、力度，每一樣都會影響到食物呈現的口感。

陳師傅曾在90年代赴日本發展，20年後才回流香港。現時「家全七福」除了慕名而來的本地客之外，亦有日本擁躉定期來訪。2015年他擔任「家全七福」主廚後，有日本熟客每年都要攜家人專程飛來香港光顧。他說，現時香港很多人喜歡吃日本菜、西餐等等，但其實粵菜亦有其魅力，「我當然希望透過自己努力，讓更多香港人欣賞粵菜。」

過往農曆年前一個月已達餐飲旺季，陳師傅說自己雖然好少有機會同家人一齊吃飯，但見到一枱枱客人開心用餐都會感到欣慰，「好有氣氛，隔離枱分分鐘互相認識，會打招呼，好熱鬧架！」

第五波疫情來襲，晚市禁堂食，生意一落千丈，陳師傅亦覺得失落。他說疫情前生意尚算好旺，每晚做到10點半才工，現在只能靠外賣生意，「做到7、8點就收啦，無人來。」

BELON總廚：開業一年摘星 感謝支持

另外法國菜餐廳BELON、鐵板燒·鑄及Sushi Wadatsumi，搬舖後重奪「一星」殊榮。BELON總廚Matthew Kirkley表示，曾於美國芝加哥及三藩市開餐廳，也獲得米芝蓮榮譽；但他認為在港開餐廳是個全新挑戰，例如要重新學習本地文化，奪得食客芳心也非易事。他形容開業僅一年就取得佳績，有賴團隊合作及食客支持。

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記者：袁澍、陳麗娜、吳卓峰