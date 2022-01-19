【教師操守】28年歷史操守議會將於5月告終　教育局將自設操守指引：議會昔日職能不可同日而語

▲ 教育局今日（19日）宣布，教育人員專業操守議會將於今年5月1日正式結束。（議會網頁截圖）

日前被教育局局長楊潤雄抨擊為「跟不上時代需要」、具28年歷史的教育人員專業操守議會頓成歷史，教育局今日（19日）宣布，教育人員專業操守議會將於今年5月1日正式結束。

議會是根據教育統籌委員會《第五號報告書》建議、於1994年4月成立，屬教育局諮詢組織但非法定團體，負責向政府提供意見，以促進教育專業操守，其職權範圍包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂一套應用準則，以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢，使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；以及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。而教統會當時成立議會背後的「終極目標」，是希望在議會成立數年後，檢討可否為教育專業設立一個享有自主權的法定專業管理組織。

教育局今晚上發稿解釋，隨着政府及教育專業機構的服務在過去近30年不斷發展，議會擔當有關維持教師專業操守和促進教師持續專業發展的職能「與成立之初已經不可同日而語」，教育局經諮詢教統會意見後，決定當現屆成員任期於4月30日屆滿後，議會將正式結束。

教育局表示，在提升教師專業操守及加強教師持續專業發展方面，教師及校長專業發展委員會（COTAP）於2013年成立，由前線教育工作者、專上院校專家學者、家長及社會人士組成，一直就業界專業發展政策及措施向政府提供意見，並按需要進行相關的教育研究及推展專業發展課程，以促進教師及校長的專業發展，已於2018年推出「香港教師及校長專業標準參照（T-標準+）」，闡述教師和校長應有專業角色，近年亦致力推動教師專業階梯發展，並就落實有關措施提供意見。

至於教師專業守則，教育局提及2021年《施政報告》已公布，教育局會就教師專業操守提供清晰的指引及示例，預期本年內完成，局方會提供實例，說明對失德教師的懲處，使教師時刻注意謹言慎行，守規守法。教育局檢視教師的註冊時亦會以此作為參考。至於處理教師涉嫌專業失德的個案，教育局強調，局方負責教師註冊，有責任做好把關工作。

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記者：馮琪雅