【面授課堂】教育局：中學維持現行面授安排　多校減低風險自行回復半日面授課

▲ 教育局今日（19日）表示，中學在現階段仍繼續現行面授課堂安排。

衞生防護中心今日（19日）公布再多5名中學生中招，涉及4間中學，面對第5波疫情「火頭」處處，近日陸續有多間中學自行決定由全日面授課堂改回半日上課，以減低在校午膳的感染風險。教育局今表示，中學在現階段仍繼續現行面授課堂安排，局方亦會繼續留意疫情發展，適時檢視相關措施，若有新安排會盡快公布。

除4間中學包括旺角香港管理專業協會李國寶中學、觀塘聖若瑟英文中學、大澳佛教筏可紀念中學，以及大嶼山國際學校均有學生初步確診，香港仔工業學校今亦宣布因應一名教職員的家屬初步確診，而明起暫停面授課堂兩天，觀塘梁式芝書院亦有學生被列作密切接觸者而停課3天。

津貼中學議會主席劉振鴻向TOPick表示，自本港爆發第5波疫情，最近陸續有多間中學自行由全日面授課堂改回半日上課，以減低在校午膳的感染風險，其所屬樂善堂余近卿中學原本已全面恢復全日面授課堂，為減低學生在校除下口罩用膳的感染風險，校方早前徵詢法團校董會、家長意見，並通知教育局分區，決定由本周一（17日）起回復半日面授課。

對於中學需否全面暫停面授課仍有待政府及專家決定，學界會盡力配合，惟他坦言若再停課會對教學進度造成影響，但相信教師有足夠經驗，以其學校為例，目前正把握減剩半日的面授課堂時間，為即將應考文憑試（DSE）的中六生，準備英文口語等卷別。

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記者：馮琪雅