【安心出行】立法會通過議案促強化追蹤功能　薛永恒：正優化配合疫苗氣泡

▲ 立法會通過無約束力議案，要求嚴防疫情輸入，盡早落實通關，包括強化安心出行功能。（曾耀輝攝）

立法會今日通過，要求嚴防疫情擴散，盡早通關的無約束力議案，會上有多名議員要求，強化安心出行應用程式的追蹤功能。

創新及科技局局長薛永恒回應指，為配合逐步擴大疫苗氣泡，正優化安心出行應用程式，讓用戶掃瞄二維碼後，自動顯示用戶手機內，已核實的疫苗接種紀錄，方便展示，又透露正研究其他可行技術方案。

今次的議案，是由新民黨立法會議員黎棟國提出，為今屆立法會第一項無約束力議案。經民聯立法會議員林健鋒表示，早在半個多月前提出，要將安心出行實名制，尤其望月樓群眾出現，更凸顯出提升程式追蹤功能的需要，以助在短時間內找出潛在確診者及密切接觸者。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛就指出，業界將來有需要檢查針卡，擔心會出現辨識困難，誤墮法網，希望政府能推出指引，並簡化應用程式，以及優化針卡的設計。

不過，新思維狄志遠就對安心出行實名制及設追蹤功能有保留。他認為，現時程式已有監控疫情的功能，政府應要顧及，市民在私隱方面的憂慮。

另外，食物及衞生局局長陳肇始表示，港府在中央支持下，就通關作大量籌備工作，強調有關安排必定是逐步有序，當通關暢順後，可逐步增加配額，繼而達至全面通關。

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記者：陳宛彤