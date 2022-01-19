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【新冠肺炎】政府禁止兩地區人士入境　周六凌晨起生效

社會 22:19 2022/01/19

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

政府禁止兩地區人士入境。（資料圖片）

政府今日（19日）公布，按最新疫情發展，將於1月22日凌晨零時起指明巴布亞新幾內亞和蘇里南為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。
　　
現時政府將發現有Omicron個案，並有可能導致當地傳播及輸出個案的海外地區，指明為A組指明地區。因應巴布亞新幾內亞和蘇里南確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，1月22日凌晨零時生效。

於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https：//bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚

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