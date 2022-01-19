【倉鼠感染】漁護署已人道毀滅1,213隻動物　包括159隻兔子、960隻倉鼠及38隻龍貓等

▲ 漁農署已人道毀滅1,213隻動物，包括159隻兔子﹅960隻倉鼠及38隻龍貓等

銅鑼灣Little Boss寵物店疑現全球首宗倉鼠自然感染新冠病毒個案，漁農自然護理署今（19日）深夜回覆指，已人道處理1,213隻動物，全屬銅鑼灣Little Boss寵物店內動物，包括Little Boss寵物店內21隻兔子﹅69隻倉鼠及7隻龍貓，以及位於大埔倉庫內的動物作人道處理，包括138隻兔子﹅861隻倉鼠﹅2隻金倉鼠﹅31隻龍貓﹅81隻天竺鼠及3隻白老鼠。署方表示預計本周內將全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠作人道處理。

漁農自然護理署表示，1月17日在銅鑼灣Little Boss寵物店抽取125個動物樣本進行測試，包括21隻兔子、50隻倉鼠和7隻龍貓，結果顯示11個抽取自倉鼠的樣本呈初步陽性反應。同日，署方亦從該寵物店位於大埔的貨倉內的龍貓、天竺鼠、倉鼠、老鼠及兔子等動物抽取共511個樣本，相關檢測仍在進行中。

署方解釋，根據記錄，本港寵物店出售的倉鼠主要由荷蘭進口。外國有研究證實，在實驗室的環境下，倉鼠一旦感染2019冠狀病毒病，病毒便能夠有效地在受感染的倉鼠群體繁殖及互相傳播，而倉鼠感染新冠病毒後未必立即病發，現時檢測陰性不一定等於未受感染。為了減低病毒擴散及向人類或其他動物傳播的風險，本署徵詢防疫專家意見後，認為全數人道處理所有可售賣倉鼠的寵物店的倉鼠是穩妥和有效控制疫情的方法。

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記者：鄧凱文