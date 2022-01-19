【倉鼠感染】漁護署首日接收逾60隻由市民放棄的倉鼠　全未進行檢測及人道毀滅

▲ 漁護署首日接收逾60隻由市民放棄飼養的倉鼠，全未進行檢測及人道毀滅（資料圖片）

鑑於銅鑼灣寵物店有倉鼠對新冠病毒呈初步陽性，漁護署強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠，應交予署方作人道處理，並設立熱綫電話2691 2269供市民查詢接收倉鼠安排。漁護署今（19日）深夜回覆指，截至今日下午5時，署方熱線共接獲200多宗電話查詢，而轄下的新界南動物管理中心共接收60多隻由畜養人放棄飼養的倉鼠，所有倉鼠均未進行病毒測試及人道處理。

署方強調，所有於去年12月22日或之後購買並由畜養人放棄飼養而交給署方的倉鼠將會被人道處理。 署方又指並沒有禁止獸醫診所接收任何倉鼠，明白有關措施對可售賣倉鼠的寵物店構成影響，現正評估相關影響及研究如何提供協助。

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記者：鄧凱文