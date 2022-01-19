  • 16°C
香港時間 : 2022120日 (週四) 00:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【倉鼠感染】漁護署首日接收逾60隻由市民放棄的倉鼠　全未進行檢測及人道毀滅

社會 23:35 2022/01/19

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

漁護署首日接收逾60隻由市民放棄飼養的倉鼠，全未進行檢測及人道毀滅（資料圖片）

鑑於銅鑼灣寵物店有倉鼠對新冠病毒呈初步陽性，漁護署強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠，應交予署方作人道處理，並設立熱綫電話2691 2269供市民查詢接收倉鼠安排。漁護署今（19日）深夜回覆指，截至今日下午5時，署方熱線共接獲200多宗電話查詢，而轄下的新界南動物管理中心共接收60多隻由畜養人放棄飼養的倉鼠，所有倉鼠均未進行病毒測試及人道處理。

署方強調，所有於去年12月22日或之後購買並由畜養人放棄飼養而交給署方的倉鼠將會被人道處理。 署方又指並沒有禁止獸醫診所接收任何倉鼠，明白有關措施對可售賣倉鼠的寵物店構成影響，現正評估相關影響及研究如何提供協助。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

相關文章

【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
16:31 2022/01/18
【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
【倉鼠感染】袁國勇：人道毀滅是唯一選擇　寵物店業界計劃要求政府賠償
10:30 2022/01/19
【倉鼠感染】袁國勇：人道毀滅是唯一選擇　寵物店業界計劃要求政府賠償
【倉鼠感染】漁護署已人道毀滅1,213隻動物　包括159隻兔子、960隻倉鼠及38隻龍貓等
23:24 2022/01/19
【倉鼠感染】漁護署已人道毀滅1,213隻動物　包括159隻兔子、960隻倉鼠及38隻龍貓等
【倉鼠感染】染疫Little Boss女顧客丈夫確診　曾於香港仔龍薈用膳
16:38 2022/01/19
【倉鼠感染】染疫Little Boss女顧客丈夫確診　曾於香港仔龍薈用膳

你可能感興趣

【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
16:31 2022/01/18
【寵物群組】本港發現倉鼠感染新冠病毒屬全球首次　病毒有機會由倉鼠傳人
【倉鼠感染】袁國勇：人道毀滅是唯一選擇　寵物店業界計劃要求政府賠償
10:30 2022/01/19
【倉鼠感染】袁國勇：人道毀滅是唯一選擇　寵物店業界計劃要求政府賠償
【倉鼠感染】漁護署已人道毀滅1,213隻動物　包括159隻兔子、960隻倉鼠及38隻龍貓等
23:24 2022/01/19
【倉鼠感染】漁護署已人道毀滅1,213隻動物　包括159隻兔子、960隻倉鼠及38隻龍貓等
新冠肺炎疫情 強制檢測 倉鼠 新冠肺炎 診所 新界 科興 疫苗 藥劑師 IB

最高瀏覽

【換樓套現】沽太古城買東涌映灣園袋1000萬 曾智華分享自製退休長糧享受人生
11:41 2022/01/18
【換樓套現】沽太古城買東涌映灣園袋1000萬 曾智華分享自製退休長糧享受人生
【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
11:06 2022/01/17
【尋元記】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
16:28 2022/01/19
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」