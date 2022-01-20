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【新冠肺炎】政府指深水埗一帶污水含一定病毒量　再次呼籲區內居民和工作人士盡快檢測

社會 00:02 2022/01/20

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深水埗富昌邨富悅樓居住的初步陽性個案，政府已將富悅樓指明為『受限區域』作封區強檢。 陳靜儀攝

政府對深水埗區懷疑出現隱形傳播鏈高度關注，深夜公布近日在深水埗一帶，即南昌街以南、界限街以北、大坑東道以西，以及石硤尾邨範圍，採集到檢測呈陽性的污水樣本，顯示污水內含一定病毒量。擔心社區正出現隱形傳播的情況，有可能令疫情變得更為嚴峻，再次呼籲區內居民和工作人士盡快進行檢測。

同時，亦已在內安排八個檢測點方便市民「願檢盡檢」，協助截斷隱形傳播鏈，達至「早發現、早隔離、早治療」。截至今日（19日）晚上9時，八個檢測點共為約9,800名市民提供免費檢測。

政府表示，深水埗區內數個區域（包括大坑東邨、美孚新邨、南昌街、興華街等）相繼出現多宗源頭不明的確診個案，患者在區內有多處行蹤，加上發現一宗曾在深水埗富昌邨富悅樓居住的初步陽性檢測個案，因此政府已將富悅樓指明為『受限區域』，相關人士須留在其處所並接受強制檢測。

深水埗區八個檢測點的詳情如下：

社區檢測中心（上午8時至晚上8時）
——————

  • 深水埗白田社區會堂（白雲街白田社區綜合大樓地下）

流動採樣站
—————
上午8時至晚上8時

  • 深水埗楓樹街遊樂場（長沙灣道及楓樹街交界）

上午9時至晚上9時

  • 長沙灣體育館（近興華街）
  • 荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）
  • 保安道遊樂場（近李鄭屋邨）

上午10時至晚上8時

  • 大坑東社區中心
  • 麗閣社區會堂
  • 長沙灣遊樂場（近港鐵長沙灣站B出口）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS


責任編輯　李志強

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