【洪為民群組】榮源茶行太子女王詩雅留醫近2周後出院　為涉51人空姐群組中第2人出院

▲ 榮源茶行37歲太子女王詩雅留醫2周後出院，為涉51人空姐群組中第2人出院

由國泰染疫空姐引發的Omicron感染群組終見尾聲，由1月2日出現首宗空姐（第12676宗）確診個案，蔓延17日後，今（19日）終沒有再新增確診或初步個案，而其中恐引爆「洪門宴群組」的榮源茶行太子女王詩雅（第12676宗）留院2周後亦已於昨日出院，為空姐群組共51名確診者中第2人出院，第1人為染疫空姐母親的舞友，其餘全部人情況穩定。

首名確診的國泰染疫空姐於1月2日確診，留醫至今仍未能出院，不過屬群組第4代患者的榮源茶行37歲太子女王詩雅已於昨日（18日）出院，其1月2日出現病徵、1月6日確診；翻查紀錄，王詩雅家族5人均染疫，其餘4人均仍留醫，包括其一名3歲姪兒，而王詩雅是被其母親所傳染，她的母親則與國泰染疫空姐母親在陸田園食早餐時被傳染。

王詩雅亦被指隱瞞在赴「洪門宴」前曾與友人到干諾道西155號一處私人處所內「飲嘢」，以及1月4日在銅鑼灣希慎廣場「牛気」內打邊爐，其同枱的香港菁英會秘書處32歲女職員其後確診，「牛気」內另一枱男子亦中招。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，如發現有任何隱瞞會有法律跟進。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅上周五亦再指指，現時正就部分個案進行檢控工作，但不透露針對甚麼個案，強調檢控工作「係有進行中」，惟至今日仍未有檢控消息。

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記者：鄧凱文