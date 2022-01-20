【大灣區】MWYO青年辦公室倡延續「大灣區青年就業計劃」

▲ MWYO青年辦公室調查發現，計劃有助參加者發展事業和人生，建議政府延續計劃多3年。 （受訪者提供）

港府去年初推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵本港年輕人到大灣區工作。MWYO青年辦公室調查發現，計劃有助參加者發展事業和人生，建議政府延續計劃多3年，並容許更多香港青年申請。

「大灣區青年就業計劃」在去年1月推出，參加的企業要聘請香港的大學畢業生，並派駐大灣區內地城市工作，而政府則會為企業提供每人1萬元現金津貼。

MWYO青年辦公室早前透過問卷調查發現，多達85%參與計劃的受訪香港青年，期望藉計劃幫助他們事業發展，其次希望吸收更多工作經驗、擴闊人際網絡；受訪企業方面，分別有60%希望透過計劃支持香港⻘年發展，同時協助公司長遠人力資源發展。

調查又發現，參與計劃的香港青年和企業均認為，若在職場上與內地的大學畢業生比較，香港青年在英文能力上最有優勢，惟在普通話方面則是最欠缺優勢。另外，多達89%參與計劃的香港青年認為，最能適應在當地的日常生活安排；但有28%人則坦言，最不適應內地的「工作潛規則」。

MWYO青年辦公室表示，該計劃對僱主及⻘年均有好處，建議在新一份財政預算案中，提出將計劃延續多兩年。對於目前不論學歷，月薪標準劃一最少1.8萬元，認為應建議調高持有碩士、博士學位人士的月薪標準，增加該計劃的吸引力。

不過，計劃原定設有2,000個名額，但根據政制及內地事務局最新數字，只有1,090名香港年輕人參與計劃。MWYO青年辦公室建議，放寬申請人的畢業年限，由目前的2019至21年的3年間，改為5年；但限制只包括香港永久性居⺠參加。

MWYO青年辦公室在去年9月至10月期間，成功以問卷訪問參加計劃的20名僱主和140名僱員。

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記者：胡偉明