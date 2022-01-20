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【失落視后】鍾嘉欣飛返加拿大過新年　未定歸期表示仍有機會回港拍劇

娛樂 10:48 2022/01/20

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鍾嘉欣（Linda）去年底帶同3歲兒子Jared從加拿大回港處理私人事務，期間與不少好友、昔日拍檔聚會，並獲TVB邀請現身《萬千星輝頒獎典禮2021》。

留港近兩個月後，鍾嘉欣返回加拿大的日子卻受香港爆發第五波疫情影響，延至昨晚（1月19日）才離港返家。

Linda上載與兒子現身香港機場的相，有粉絲留言表示期待她再次拍劇。

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嘉欣：Bye Hong Kong

Linda與兒子在離港閘口留影，又在Instagram限時動態內指坐在BB車的兒子在幫忙推著行李，十分可愛。

而Linda是次攜同兒子回港也行程豐富，處理私人事之餘也暢遊過香港迪士尼樂園，又先後與林文龍、郭可盈、秦沛、姜麗文、李亞男、劉松仁、王君馨等聚會見面，一張張的合照勾起不少劇迷的回憶呢！

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Linda有機會再拍劇？

Linda憑《星空下的仁醫》章以芯（Eman）一角被網民視為視后大熱，惜最終只獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，11度失落視后寶座，不少網民也在網上討論區內表示為Linda感不值。

在離港前，她出席商場活動時接受傳媒訪問她表示，自己未有計劃再回港的具體日子，估計就算回港也是1年後的事，並說：「有機會嘅，相信我，我仲有機會」，似乎粉絲們也可以好好期待了。

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Linda早前在個人Youtube內已提到今次可能是最後一次回到「娘家」TVB，她說：「有少少緊張，但同時好安然去對待這件事，因為我知道我不會有很多機會，或者未必會再有機會再回到這個電視台，所以今晚要盡情享受。」

她又在片中提到自己已6年沒回來參加頒獎禮，過後亦不知有否這機會，所以非常感恩，同時拿出一張事先已準備好的「貓紙」，坦言這本來是準備上台讀出的得獎感言。

撰文 : TOPick柴犬出動

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