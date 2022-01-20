  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (週四) 12:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】港牌CASETiFY復古相機款手機殼　聯乘BE@RBRICK 1月25日熱搶【內附連結】

休閒消費 11:27 2022/01/20

分享：

熱門 IT狗 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

BE@RBRICK x CASETiFY 聯乘系列的產品範圍也很大，除了例牌 Apple  iPhone X以上所有周邊產品（AirPods、AirPods Pro及Apple Watch），也有Samsung Galaxy系列。

香港品牌CASETiFY 愈做愈起勁，除了較早前與Netflix熱爆劇集《魷魚遊戲》聯乘，《Emily in Paris 2》女主角Lily Collins集集機不離手，令其復古相機款的手機殼在全球收視率爆燈，而為慶祝品牌創立10周年，品牌更加碼與Medicom跟Apple牌合作來個大誌慶。

要說到最矚目，非受潮人喜愛的 BE@RBRICK 吧！其全黑造型上加上品牌的英文字母圖案，簡單得來又不失潮味，加上限量發售，其升值能力指日可待。而主菜 BE@RBRICK x CASETiFY 聯乘系列的產品範圍也很大，除了例牌 Apple  iPhone X以上所有周邊產品（AirPods、AirPods Pro及Apple Watch），也有Samsung Galaxy系列，總算照顧周全。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

除了實體產品，CASETiFY也與時並進，更向NFT 市場大展拳腳，3日前就透過 OpenSea 平台以 83.4 ETH (超過 200 萬港元) 購入了編號 #3583 的《Bored Ape Yacht Club》NFT 項目，當然不少得相關推出產品吧！

此為NFT Bored Ape Yacht Club數碼藝術品3583，相信未來會經常看到這馬騮圖像。（opensea.）

開售日期：2022 年 1 月 25 日

時間：12:00nn （會員可於CASETiFY官網優先購買）4:00pm（門店上市）

記者：黃鑑江

相關文章

【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳　欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】
18:37 2022/01/19
【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳　欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】
【奢華品牌】CHANEL推全新22 Bag手袋　3月上架5色誘惑必成搶購目標
11:53 2022/01/19
【奢華品牌】CHANEL推全新22 Bag手袋　3月上架5色誘惑必成搶購目標
【創業追夢】前娛記難抵工作壓力致抑鬱裸辭創業　3萬元起家開代購網店年營業額逾百萬
15:07 2022/01/19
【創業追夢】前娛記難抵工作壓力致抑鬱裸辭創業　3萬元起家開代購網店年營業額逾百萬

你可能感興趣

【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳　欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】
18:37 2022/01/19
【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳　欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】
【奢華品牌】CHANEL推全新22 Bag手袋　3月上架5色誘惑必成搶購目標
11:53 2022/01/19
【奢華品牌】CHANEL推全新22 Bag手袋　3月上架5色誘惑必成搶購目標
【創業追夢】前娛記難抵工作壓力致抑鬱裸辭創業　3萬元起家開代購網店年營業額逾百萬
15:07 2022/01/19
【創業追夢】前娛記難抵工作壓力致抑鬱裸辭創業　3萬元起家開代購網店年營業額逾百萬
消費資訊 Apple Netflix Apple Watch AirPods 魷魚遊戲 ETF 興趣 AR 品牌

最高瀏覽

【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
16:28 2022/01/19
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛
10:00 2022/01/19
【現代韋小寶】33歲娶8妻同住 紋身師享齊人之福︰要公平輪流寵愛
【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春
17:24 2022/01/19
【減齡媽媽】Coffee5旬母多皺紋不扮靚顯老　林芊妤花2年改造媽媽︰成功回春