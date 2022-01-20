【潮物速報】港牌CASETiFY復古相機款手機殼　聯乘BE@RBRICK 1月25日熱搶【內附連結】

▲ BE@RBRICK x CASETiFY 聯乘系列的產品範圍也很大，除了例牌 Apple iPhone X以上所有周邊產品（AirPods、AirPods Pro及Apple Watch），也有Samsung Galaxy系列。

香港品牌CASETiFY 愈做愈起勁，除了較早前與Netflix熱爆劇集《魷魚遊戲》聯乘，《Emily in Paris 2》女主角Lily Collins集集機不離手，令其復古相機款的手機殼在全球收視率爆燈，而為慶祝品牌創立10周年，品牌更加碼與Medicom跟Apple牌合作來個大誌慶。

要說到最矚目，非受潮人喜愛的 BE@RBRICK 吧！其全黑造型上加上品牌的英文字母圖案，簡單得來又不失潮味，加上限量發售，其升值能力指日可待。而主菜 BE@RBRICK x CASETiFY 聯乘系列的產品範圍也很大，除了例牌 Apple iPhone X以上所有周邊產品（AirPods、AirPods Pro及Apple Watch），也有Samsung Galaxy系列，總算照顧周全。

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除了實體產品，CASETiFY也與時並進，更向NFT 市場大展拳腳，3日前就透過 OpenSea 平台以 83.4 ETH (超過 200 萬港元) 購入了編號 #3583 的《Bored Ape Yacht Club》NFT 項目，當然不少得相關推出產品吧！

▲ 此為NFT Bored Ape Yacht Club數碼藝術品3583，相信未來會經常看到這馬騮圖像。（opensea.）

開售日期：2022 年 1 月 25 日

時間：12:00nn （會員可於CASETiFY官網優先購買）4:00pm（門店上市）

記者：黃鑑江