【震撼教育】首判罰清潔殯儀館殮房抹停屍格　高雄酒駕犯震撼：以後揸車真的要小心

▲ 高雄酒駕犯判罰清潔殯儀館殮房、抹停屍格。

酒駕案件頻生，酒駕犯不怕被捉也不怕罰。台灣高雄市民政局與高雄地檢署合作，決定首次判罰酒駕犯到殯儀館殮房、火化場等地方清潔勞動。首批的11名酒駕犯已於18日前往殯儀館報到，有酒駕犯清潔後表示震撼：「從未離死亡這麼近」。

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綜合台媒報道，高雄市上月發生酒駕事故，一名38歲男子酒駕撞飛正在過馬路的一家四口，造成一死三傷悲劇，引起社會關注。市長陳其邁表明要讓酒駕有罪判決，或緩起訴者去殯儀館服社會勞動役，盼此舉能遏阻及降低酒駕案件。

首批11名酒駕者包括10男1女，已於18日前往高雄市殯葬管理處接受處罰。11人需負責清潔殮房、入殮室、冷凍大樓、火化場等場所環境，並協助擦拭物品、停屍格、清潔整理屍盤、屍車、解剖室等設備，勞動4小時，體會生命寶貴。

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有酒駕者事後分享心情表示，擦拭停屍格時，想到裏面就是遺體，從未離死亡這麼近，內心感觸深，以後開車真的要小心，不應喝酒開車。

殯葬管理處表示，希望酒駕犯在莊嚴肅穆的場域，能深刻體會生命的寶貴及家屬撕心裂肺之痛，以收警惕之效。

責任編輯：羅嘉欣