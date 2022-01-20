【JOOX TOP聽推介全年榜】MIRROR掃12獎成大贏家　壽星仔Edan宣布開騷

▲ MIRROR橫掃JOOX TOP聽推介全年榜大獎。

音樂串流平台JOOX於昨日（1月19日）晚上公布「2021年度JOOX TOP聽推介全年榜」，揭曉各項得獎結果。當中呂爵安（Edan）憑《E先生連環不幸事件》以及《小諧星》分別奪得「年度TOP聽推介本地歌曲」第1位和第5位，成為首位歌手同年勇奪兩個本地歌曲獎項。

至於「年度TOP聽推介本地歌曲」第3位有姜濤的《Dear My Friend,》、第4位有Anson Lo盧瀚霆的《不可愛教主》，第6位有Ian陳卓賢的《DWBF》。同時，MIRROR奪「JOOX年度TOP聽推介組合」。

而戰況最激烈的「年度樂迷最愛歌曲獎」，在過去個多星期都由MIRROR成員的作品攻佔投票排名榜的首三位，包括姜濤的《Dear My Friend,》、Anson Lo《Megahit》及Edan的《E先生連環不幸事件》，最後由教主《Megahit》以超過210萬票奪得此獎項！

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Edan成年度新人

JOOX於今年首次增設「年度新人」獎項，得獎歌手將會成為本年度首場JOOX LIVE的主角，以示鼓勵。年度新人獎乃綜合超過50人的業界評審團評分，包括著名音樂創作人、音樂監製、雜誌編輯等，以及根據JOOX全年點播率而得出最終結果。

Edan呂爵安的全年成績相當優秀，所有單曲均曾登上JOOX本地推介榜三甲位置，而《E先生連環不幸事件》更在年中榜和全年榜獲得第1位成績！評審之一《闔家辣》導演鄭晉軒認為在今年眾多新人之中，Edan的音樂方向及定位最為清晰，表示其聲線辨識度高，極具可塑性。

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而本周生日的Edan，亦會為JOOX於1月26日晚上8點舉行網上直播音樂會，屆時Jer柳應廷更會擔任表演嘉賓。

另外，《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》獲「年度推介OST」第二名，Jer及江熚生同時獲「編輯推介歌手，Edan和Jer亦獲「年度最受歡迎吹水台」獎，MIRROR成員今次共獲12大獎，成為大贏家。

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個人歌手方面，張敬軒勇奪三個獎項，《俏郎君》和《只是太愛你》獲「年度TOP聽推介本地歌曲」第2位及「年度TOP聽推介華語歌曲」第1位，更獲選為「年度TOP聽推介男歌手」！

欣宜成唯一奪歌曲獎女歌手

鄭欣宜先憑歌曲〈先哭為敬》獲得「年度TOP聽推介本地歌曲」第10位，成為今年唯一一位女歌手奪得本地十大歌曲獎項。同時獲選為「年度TOP聽推介女歌手」，實力和人氣都備受肯定。

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林家謙在今次全年榜亦獲得兩個獎項，除了憑《神奇的糊塗魔藥》奪得「年度TOP聽推介本地歌曲」第7位外，去年落力為自己和歌手創作歌曲的他，同時奪得「編輯推介唱作人」。

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林家謙表示今年有機會都會想作出新嘗試，例如邀請別人為自己寫歌來減輕負擔。至於拍電影和音樂劇，他表示若內容是圍繞音樂或跟自身有關， 在能力範圍內亦可考慮一試。

MC張天賦憑人氣歌曲《反對無效》獲得「年度TOP聽推介本地歌曲」第8位。他今年希望提升在歌曲作品方面的參與度，不論作曲還是編曲都能夠參與其中。另外得獎的還有獲得第9位的Mike曾比特《我不如》，Mike透露今年最大的願望是可以推出更多不同類型的音樂作品，讓樂迷對自己有其他不同的想法。