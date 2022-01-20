【中學停課】消息：教育局研究中學下周一停面授課堂　中六則可彈性處理

▲ 消息指，教育局正研究中學停面授課堂。

近日陸續有中學因有學生染疫，需停面授課，消息指，教育局正研究中學下周一起停面授課堂，高年級如中六或會彈性處理。

立法會議員、中學校長鄧飛今日（20日）在一個電台節目表示，要考慮停止中學面授課堂，他認為今次疫情不亞於上一波 ，半日制亦非樂觀做法，傳播風險不會因而減半。呼吸系統專科醫生梁子超同樣認為中學應該與早前小學一同暫停面授課，指如有爆發，不單影響中學，個案在學校、家庭及學生社交網絡傳播，會令疫情迅速擴散。

鄧飛表示，自己已收到不少查詢，至今教育局並未與學校商討，相信不少教育團體會主動接觸教育局了解。他指臨近農曆年假，學校考慮提早暫停面授課，相信不會有太大影響，建議教育局就停面授課安排，作統一決定。他建議可以參考去年及前年的做法，中一至中五學生，如未完成考試，以平時分去評估成績。至於中六學生試的模擬試，可以考慮彈性處理。

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梁子超在同一節目認為，深水埗區存在大量隱性個案，建議要立即停止面授課堂，企業亦應採取彈性上班時間，令市面人流減少至一半或更低，以減低傳播機會。他指，校園的通風系統未夠完善，學生很容易將病毒帶到社區，造成大型連鎖爆發。他認為中學應該與早前小學一同暫停面授課，因為如有爆發，不單影響中學，如不及早採取行動，個案在學校、家庭及學生社交網絡傳播，會令疫情迅速擴散。

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記者：李榮忠