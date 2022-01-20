【小一派位】6間小學自行收生逆市上升 升學專家：學校提升質素獲更多家長認同

▲ 梁永樂分享6間在自行派位中逆市收生的小學。

入讀小一的人口持續下降，近年社會事件、世紀疫情，有勇氣做父母的人數比太平盛世時大幅減少，未來可見的一段日子，還未見回升的曙光。小學界雖然未至於人心惶惶，但已是憂心忡忡，剛過去的自行收生階段，不少學校都嚴陣以待，可惜形勢比人強，普遍學校的報名人數都下跌，保持平穩已算萬幸。

不過，我想同大家介紹一下幾間逆市收生上升的學校，雖然不同學校的背景、起步點各有不同，但有一個因素是共通的，就是學校提升質素不斷努力，而獲得更多家長認同。

首先講的是佛教林炳炎紀念學校及佛教黃焯菴小學，一間在大窩口、一間在灣仔，除了同樣是佛教學校之外，兩間有什麼關係呢？原來兩校於新學年開始可互相採用對方設施及獨特課程，到對方學校上堂，盡用大家的優勢，黃焯菴有名的是天文教育、林炳炎則是歷奇課程，學生可更多不同學習模式，據兩校的校長李玉枝及許定國所講，家長選報的原因之一，是家長都留意到學校的進步及用心，而向學校投下信任的一票，而於逆市仍有報名人數增長實在是意料之外的喜訊。

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另一間是屯門的樂善堂梁黃蕙芳紀念學校，由曾經只有3名新生瀕臨被殺的學校，不單今天大翻身，逆市人數上升較去年增加一倍，超額報名，校長許敏詩說，報名的家長多數欣賞學校用多種方法發掘學生不同潛能，家長都清楚讀書之餘，小朋友發揮潛能對於成長是非常重要。

之後介紹三間學校，坦白講都是錦上添花，因為都是區內相當有名的受歡迎學校，報名人數都必定超額，只是超額多少的分別。3間學校分別是葵芳的佛教林金殿小學、校長吳永雄說，區內人口下降嚴重，即使報名人數下降也是非戰之罪，但竟然有所增長，實在是整個團隊的努力；黃埔宣道小學校長李德衡，自行報名人數較去年增加12%、超出3.5倍申請；將軍澳區的保良區黃永樹小學校長陳瑞良，報名人數創上任幾年的新高，校長就更肯定家長認同學校發展德育的方向。

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