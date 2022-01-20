【咬人疑雲】港媽聲稱唐狗撲出咬傷女兒　網上公審狗主目擊者還原真相

▲ 有港媽在網上公審一位狗主，指斥對方的唐狗咬傷了女兒。

近日多個網上群組流傳一則帖文，內容是有關一名港媽在網上公審一位狗主，指斥對方的唐狗咬傷了女兒，呼籲大眾小心。事後涉事的狗主亦在社交媒體發文，講述事件經過，她希望目擊者現身還原真相，還狗狗清白。

事發於周日（16日），該名港媽在facebook群組表示，當日下午帶同女兒到元朗錦上路一間餐廳午膳時，相隔兩枱有一名女子帶著兩隻唐狗吃飯。她講述當時情況︰

當我小朋友路過時，其中一隻狗撲出嚟咬到小朋友，它（牠）有攻擊性，但沒有戴口罩，所以大家請小心。

▲ 港媽在facebook群組「錦上路之友」講述情況。（facebook截圖）

事件中的狗主其後亦在facebook發文，寫道「我們被公審了」，並交代詳情。她指當日下午一時，帶同飼養的兩隻唐狗到餐廳用餐，選了一個戶外圍欄旁的位置。她曾問附近兩位男食客是否怕狗，對方表示不怕，她便將唐狗綁在圍欄，然後去點餐。

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女童大腿擦傷留瘀痕

狗主指兩名男食客離開後，該名港媽與親友及2個年約6至7歲的女兒入座。當中一位女童表現興奮，跑經她和兩隻狗。她聽到有一把女聲表示，「唔好跑咁近啲狗呀！」她認為大人已留意到女童的危險舉動，加上她已綁好狗狗，於是繼續點餐。

後來女童又在狗主旁邊跑過，她大叫一聲後痛哭，狗主見她倒在親戚懷中，於是上前了解她的傷勢。女童的家人為她檢查傷勢，發現她的大腿內側「擦了表皮，有1寸長瘀痕」，女童家人帶她去廁所檢查是否還有其他傷口。期間港媽一直大聲責罵狗主︰

你隻狗咬人點解唔戴口罩呀？！

我個女本來唔驚狗㗎！而家俾你隻狗害到驚狗喇！

你哋睇實呢個女人呀！唔好俾佢走呀！等陣同佢算帳呀！

狗主當時仍有點震驚，數分鐘後港媽出來，向她展示手機拍下女兒的傷勢，她承諾會負責醫藥費，對方卻指「都唔係錢嘅問題」，並稱丈夫要求報警。警方到場處理，記錄個人資料後稱漁護處會聯絡她，之後雙方各自離開。

目擊者指女童摸狗才被咬

狗主因事件影響一直心情低落，兩日後她到事發餐廳用餐，有餐廳員工向她表示︰

當天有客人說，看到妹妹跑去摸Didi（唐狗），所以才被咬了。

她希望這位目擊的食客能聯絡她，「我好希望找出真相，免得狗狗被冤枉」。她直指港媽講大話，未盡家長責任，「為何容許小孩在餐廳裡面跑來跑去？不怕現場的滾水熱湯嗎？你明明看到小孩在大狗旁奔跑，為何沒有好好制止？」。

狗主的帖文引來網民討論，點擊睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳