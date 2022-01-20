【倉鼠染疫】梁子超料源頭不明男生與倉鼠群組有關　人道毀滅倉鼠為必須

▲ 梁子超料染Delta源頭不明男生與倉鼠群組有關。（資料圖片）

昨日新增一宗本地源頭不明個案，涉17歲男生初步確診疑感染Delta變種病毒，他並無到過有店員染Delta的寵物店Little Boss，也沒接觸過倉鼠。（詳情即看【下一頁】）。呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目認為，個案與倉鼠群組有關，或在染疫店員發病、病毒量最高的傳播期，可能接觸大量顧客而傳播開去。他指，該名染疫員工曾接觸的逾百名顧客，應盡快追蹤，了解當中有沒有隱形傳播。

梁子超稱，倉鼠的病毒排放量和模式，對人體的風險未必高，但因為牠們在密集環境下儲存和運輸，令倉庫受到大量環境污染，估計店員因持續接觸倉鼠而受感染，但他認為個別顧客染疫及在社區擴散的風險較低。

不過，他建議寵物主人應盡快交出涉事批次的倉鼠做測試，如再有陽性個案，主人家庭需接受檢疫，即使倉鼠檢測呈陰性亦不代表安全，也不代表不在潛伏期或沒有間歇性排放，因此必須人道毀滅。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文指，本港社區過去一段時間並無Delta病毒傳播，但在銅鑼灣寵物店員工、店內倉鼠和倉鼠貨倉都找到Delta病毒，加上看到兩者基因排序顯示很可能來自同一源頭，已有好明顯證據顯示病毒由倉鼠傳人。

至於為何倉鼠的產地荷蘭並無發現倉鼠將病毒傳人的個案，潘烈文認為，可能是因為不同地方採取不同策略，指荷蘭可能有一兩宗個案，當地也未必知道，惟本港採取清零策略，盡量追蹤感染源頭，才找到今次個案。

潘烈文形容今次「殺鼠令」，有如處理H5N1禽流感，在密集環境下病毒很易廣泛傳播，加上有人以倉鼠為寵物，會有較多接觸，就較易受感染，撲殺倉鼠就能夠大量減低風險。

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責任編輯：李榮忠