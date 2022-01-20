【倉鼠感染】學者稱保護市民非公共衞生凌駕倫理合理原因　強調倉鼠屬寵物與殺家禽有別

▲ 學者稱保護市民非公共衞生凌駕倫理合理原因，強調倉鼠屬寵物與殺家禽有別。（資料圖片）

鑑於銅鑼灣寵物店有倉鼠對新冠病毒呈初步陽性，漁護署強烈建議市民若在上月22日或之後在寵物店購買倉鼠等小動物，應交予署方作人道處理，詳情即看【下一頁】。

中大生命倫理學中心副總監鍾一諾今日（20日）在港台節目指，公共衞生首要是保護市民的健康，但並非倫理方面唯一考慮的範疇，亦非凌駕其他範疇的合理理由，認為小動物屬於人類的寵物，互相已建立關係，與撲殺提供皮草的水貂或因禽流感殺雞有分別，稱當局推行政策時需要考慮措施的效用、是否合符比例，例如今次需殺死2,000隻倉鼠是否太多，再者是有沒有代替方案：

如果替代方案在道德倫理上較少令人感到不安，便需要考慮此方案，譬如我會有疑問的，香港是否做不到動物隔離？如果可以做到動物隔離，大家會較少不安，較會人道的（處理）。

鍾一諾強調，如果因為沒有足夠設施，而不能做到動物隔離，當局更應該考慮增設相關設施，再者除了隔離方法外，是否仍有其他方法。他認為，專家專門研究微生物，會提出今次決策並不出奇，但公共衛生政策，並非只涉及微生物。

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記者：陳麗娜