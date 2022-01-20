【揚眉女子】女室內設計師為腦退化婆婆遭遇啟發　操刀設計老人中心改善長者生活質素

▲ 女室內設計師梁苑雯(Jenny)為老人中心操刀，細節盡見心思。

所謂「社會設計」（Social Design），就是站在使用者的需求出發去設計產品、服務或體驗，為人們解決問題，改善生活質素。室內設計師梁苑雯，曾替路德會、保良局、聖公會等組織設計老人中心、青少年中心及幼兒院舍，她表示：「我不純做住宅項目，同樣花兩三星期設計，前者是為一家人服務，但若對象是老人中心，受惠的長者可達200、300人，槓桿效果更理想。」好的設計帶來生活上的便利和歡愉，梁苑雯總是守持着學習的心態，謙遜上路。

▲ 室內設計師梁苑雯(Jenny)未來還會為某NGO位於油麻地的一楝大樓作老人宿舍及老人中心作設計，「那是大project，老人家住得開心，家庭關係也會和諧一點。」( 攝影︰湯致遠)

「社會設計」這概念，在荷蘭及北歐地區發展已見成熟，但在香港還是起步階段。叫室內設計師梁苑雯（Jenny）評論「港產老人宿舍」，說：

舊區的老人院，都是政府買位，跟着社署的要求而規劃，暮氣沉沉而毫無美感可言。作為老人家，個人空間不被尊重，很難想像他們為社會貢獻大半世紀，晚年要在此棲身。

她說起來眉頭一皺，「俾我都唔想住。」

由舞台設計到室內設計

Jenny於香港大學主修藝術和地理系，畢業後曾於無綫和香港電台做舞台設計。「那時見TVB美術設計訓練班請人，就報名一試，雖然不需要大學學歷。幸好那部門主管信我，讀藝術做舞台設計都得。初入職月薪8,000，試過做《閃電傳真機》及一些長者節目。當時我應承主管，晚間進修室內設計的課堂，是IVE那些高級文憑，加上TVB是密集式訓練，搭一個景出來，色調燈光要相配得宜，這些都為日後的設計工作打下紮實的根基。」

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父親遇車禍 半工讀發奮圖強

Jenny自言出身基層，幸而父母都愛欣賞藝術。「父親都省下午餐錢，讓我去上繪畫班，我知後都不好意思再上課，靠自修摸索。」

最傷痛的是在她大學一年級時，父親因車禍突然離世，當年事態之嚴重還上了報章頭條。「頓失家庭支柱，家中要申請綜援，那時要做很多份part time半工讀。人人都話我好黑仔，但好多經歷是相輔相成，能咬緊牙關熬過去就成長了。家中問題及TVB的高壓，學得快也適應得快，況且機會不是容易有。」

其後，Jenny轉職一所建築師樓工作，身為港大畢業生也不介意由低做起，不恥下問。「那時公司根本沒這崗位，是那老闆見我有誠意才請我。在此我學懂材料的運用，如何做空間分布等等，也是學習的過程。」

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設身處地 了解使用者需要

與此同時，Jenny也在香港電台任職舞台設計，由2005年做到2012年。

很多案例都很深刻，如《十大中文金曲》、《火速救兵》等。攝製時會去一些單位作實拍，我則做家居setting，以配合角色的生活習慣和故事內容。 記得有次節目是《沒有牆的世界》，我為一個因車禍而坐輪椅的女設計師做家居setting，那要代入她的角度，如何應付日常的問題，走動空間怎樣闊落一點……對日後做室內設計，也有很大的啟發。

做舞台設計，就是再花心力，節目拍完那堂亮麗的佈景設置就得報銷。「那時想設計一些持久一點的東西，就轉了一間著名的室內設計公司工作。」

Jenny最記得在理大讀MBA時，接觸到Social Design這概念。

有趣之處，是可用設計的角度解決一些社會問題，這就要跟用戶傾偈，讓他們有所參與，有很多problem solving在中間，這是設計的精神。設計師不是一言堂，覺得靚就俾客戶，這一套已不行。

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憑設計 改善長者起居環境

Jenny記得第一個接下的NGO設計案例，是2016年替在小西灣的路德會富欣花園長者中心做設計。

舊版是好差的，只是牆身有些畫，暮氣沉沉「見到都唔開胃」。我則用了生命樹為主題，類似現在的打卡位，並加入青年元素，不要當他們是長者，用橙色及大地色系。長者使用後都很滿意，覺得像個私人會所，聽完我也有滿足感。

為長者中心費心設計，也緣自Jenny婆婆的經歷。「她有腦退化，住牛頭角老人院那種板間房。雖說已經有窗口位，但衞生環境惡劣，有怪味又幽暗，而且6點要睡覺，可能不夠人手吧。他們根本沒善待長者，我覺得很欷歔。那時我在港台做，心忖既然我有這方面的專業，日後想為他們作出一些改變，免費都制。」

▲ Jenny設計的東涌營，以幾何線條做成運動動作，充滿動感。( 相片︰被訪者提供)

其後Jenny設計的老人中心，扶手選用塑膠仿木紋的用料，比傳統不銹鋼的手感好，不會覺得冰冷，同時容易融入整體設計。轉彎的垂直牆角要避免，而改為大圓角的設計。而因長者視力需求有不同，在燈光使用也要光綫充足和柔和，在細節間都見Jenny的功力所在！

收納斷捨離 「家居是為未來」

香港人生活空間狹窄，作為室內設計師，Jenny認為港人將儲物空間塞得太滿。「你要享受那空間，自然要有位，否則只是住在貨倉內，這就要作不同程度的斷捨離。」

▲ Jenny的工作間面積不大，但因以白色為主調，整體上更見空間感。( 攝影︰湯致遠)

舉例來說，Jenny認為儲物空間（如抽屜）放物應只佔7成，否則不便拿取。平放的位置如電視櫃要有兩成的「留白位」。「我們做室內設計的，不是解決目前的家居需要，而是規劃將來，即是為將會購入的新東西留位置，5年無用過的東西就可以扔掉。」

記者︰馮柏偉