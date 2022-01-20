【IT狗】林祖輝驚喜現身演富爸爸　轉行經商打出天下與子華識於微時

▲ 久未拍劇的林祖輝於ViuTV劇《IT狗》飾演開開（林家熙飾）的富爸爸。

ViuTV劇《IT狗》成網上熱話，昨晚（1月19日）播出的《IT狗》除有倪晨曦客串外，一張觀眾熟悉的臉孔──林祖輝也有份參與演出，並與彭秀慧飾演的Cathy有對手戲，飾演開開（林家熙飾）的富爸爸。

亞視出身的林祖輝自1991年開始投身演藝界，參與過不少影視節目的他漸漸為觀眾認識，後來曾一度轉到TVB任幕後工作，後與太太姚嘉妮開設童裝公司。

現時主力從商的林祖輝，在2019年參演過ViuTV《理想國》，相隔約兩年客串《IT狗》。

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由亞視轉到TVB

當年，林祖輝完成香港大學經濟及哲學系課程後，到商業電台擔當DJ，之後於1991年加入亞視，以及演出多套劇集及擔任司儀。

林祖輝先後於2000年及2007年加入有線電視及轉投東亞衛視，之後於2009年轉到TVB工作。

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▲ （IG圖片）

轉行從商

除影視業外，林祖輝曾於2011年北上發展，加入非凡中國體育，成為該公司的體育資源部高級副總裁，專責管理旗下運動員。

事業發展理想，林祖輝的愛情路同樣順利，他自1999年開始與姚嘉妮拍拖，二人於2006年結婚，婚後育有一子一女。

夫妻檔於2012年一同開設童裝品牌，並擁有6間店舖，生意不錯。

▲ （IG截圖）

與子華識於微時

林祖輝與黃子華識於微時，在1988年，林祖輝、黃子華、鄧梓峰、歐陽德勛、胡增良、彭鏡光及歐陽應霽一同主持商台節目《咪前七先鋒》。後來林祖輝、黃子華在1989年又一起在亞視主持朝早節目《晨早直播室》，由此成為好兄弟。

黃子華於2018年舉行《金盆𠺘口》台上感謝林祖輝，憶述往事時更一度哽咽。子華指當年首次舉辦棟篤笑《娛樂圈血淚史》銷情慘淡，獲好兄弟林祖輝仗義幫忙貼街招及為他拿申請表格，二人又一起參與幕後工作製作棟篤笑，就連「棟篤笑」這個名也是一起度出來。

在2003年，黃子華演《無炭用》時不幸遇上沙士，林祖輝在演出時幫忙向在場觀眾派口罩，可見兄弟情深。

所以當林祖輝往欣賞《金盆𠺘口》並在後台為黃子華時，子華心情激動流淚。

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