【兒童健康】1歲孖仔口腔潰爛嘴邊起水泡　求醫驚揭爸爸一習慣導致

▲ 台灣一對雙胞胎患上「疱疹性齒齦舌炎」。

接觸BB時要小心，台灣一對13個月大的孖仔發高燒3天不退，嘴唇紅腫、下唇附近出現水泡。父母立即帶BB求醫，證實雙胞胎患上「疱疹性齒齦舌炎」。醫生細問之下，得知BB父親曾患唇疱疹，每日下班都會回家親吻兒子，導致接觸性傳染。

孖仔口腔潰爛

綜合台媒報導，孖仔接連3日高燒不退，且出現口部潰爛的情況，父母趕緊送BB就醫。負責治療雙胞胎的醫生施勝桓表示，孖仔出現牙齦紅腫及出血，口腔內部潰爛，嘴角長出幾顆小水泡，診斷為「疱疹性齒齦舌炎」。

這病毒多由接觸性傳染，大部分由大人傳染給小孩。

醫生細問之下，得知BB父親曾患唇疱疹，日前剛痊癒。他平日下班回家，習慣抱抱及親吻兒子，才將病毒傳染給剛滿一歲的小兄弟。父親得悉後大驚，「親吻兒子竟害他們被傳染！」。經服藥及補充電解質後，雙胞胎現無大礙。

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患唇疱疹勿親吻孩子

醫生表示，疱疹性齒齦舌炎及唇疱疹，同屬第一型疱疹病毒，通過接觸傳染。通常成年人感染病毒時，只會在嘴唇及周邊長疱疹；但5歲以下幼童因抵抗力弱，水泡有機會長入口腔，併發疱疹性齒齦舌炎。

他提醒家長若發現自己患唇疱疹，千萬不要親吻孩子，尤其是5歲以下的幼童，此親密舉動反而帶來傷害。此外，醫生表示「疱疹性齒齦舌炎」的病徵容易跟腸病毒混淆，但腸病毒多發於口腔咽喉入口處，而「疱疹性齒齦舌炎」的水泡主要集中在嘴唇下方。

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責任編輯︰王明芳