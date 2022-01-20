【倉鼠染疫】城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微　促請寵物主人勿棄養

▲ 城大指人類從寵物身上感染新冠病毒風險微乎其微。（資料圖片）

銅鑼灣寵物店Little Boss有店員及顧客染疫，店內有11個樣本呈初步陽性反應，全部來自倉鼠。港府早前表示，暫未能確認是否鼠傳人，惟審慎起見會人道毀滅涉事寵物店内全部動物以及全港所有出售的倉鼠。香港城市大學動物健康與福利中心表示，人類從寵物身上感染新冠病毒的風險是微乎其微，認為市民對於家中的個別動物毋須擔憂，尤其不應該棄養倉鼠。



城大動物健康與福利中心表示，有強而有力的科學證據證明，人類是透過人傳人感染新冠病毒而致病，僅在少數情況下，當大量易受感染動物，例如水貂被一起飼養時，才有可能發生動物感染人類的個案。

中心表示，市民對於家中的個別動物則無需擔憂，尤其不應該棄養倉鼠，指受感染的倉鼠通常會在3至6日內，經呼吸道分泌物排出病毒。因此，在去年12月22日前購買的倉鼠，對於從荷蘭輸入倉鼠所檢測到的新冠病毒Delta變種，不會有感染的風險。



中心又促請寵物主人不要驚慌、不要棄養寵物，並在處理寵物時採取正常衞生措施，避免親吻牠們，並在接觸牠們之前和之後洗手；另提醒指接種疫苗是預防新冠病毒的最佳方法。

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責任編輯：郭詩詩