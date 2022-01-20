【米芝蓮2022】餐廳CHAAT晚市外賣印度咖喱吸客　形容廣獲食客追捧屬幸運

▲ CHAAT總廚Manav Tuli稱，前年5月於疫情下開設餐廳，成功吸引一批食客光顧。（CHAAT提供圖片）

港澳版全新「米芝蓮指南」出爐，6間精緻餐飲（fine dining）餐廳首摘一星，法國、印度及新加坡菜都有；另兩間餐廳Octavium及欣圖軒「升呢」奪得二星，詳情即看【下一頁】。

本地疫情反覆，晚市堂食叫停，「米芝蓮新丁」要轉做外賣速遞吸客。一星印度餐廳CHAAT主廚稱，本地客重視食物質素，追求性價比高，盼透過食物盒送出印式咖哩佳餚。

今期「米芝蓮」由匿名評審員推介249間餐廳，當中71間本地食府獲星級肯定，最高殊榮「三星」餐廳維持7間不變（見表）；其次「二星」餐廳12間，當中意大利菜Octavium及中菜欣圖軒獲升級；而「一星」餐廳52間，當中6間首奪「一星」，包括印度菜CHAAT、拉丁美洲菜MONO、韓式料理Hansik Goo、星洲新派菜Whey，以及粵菜「家全七福」及寧波菜「甬府」。

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咖喱菜式外賣 不影響質素

要品嘗印度菜，不一定往尖沙咀重慶大廈，同區還有全新一星餐廳CHAAT，店名的印度文意譯是「舔」。總廚Manav Tuli接受本報訪問稱，17歲離開家鄉印度，曾往非洲毛里求斯、英國倫敦等地發展事業，2019年5月來港發展，去年5月開設CHAAT。他認為香港人較海外客人更愛外出用餐，尤其重視食物質素，又追求「性價比高」，很高興首次於「米芝蓮」摘星，肯定團隊表現。

Manav續稱雖然疫情影響生意，目前只接受午市訂枱，但食客平均要等枱1.5至兩個月。他形容廣獲食客追捧是幸運，而晚市生意亦已變招，接受外賣，招牌菜如「天多利烤雞」、泥爐烤羊肉、慢煮咖喱也可速遞外送：

咖喱菜式放入外賣盒，未必影響食物質素，可是不能將菜單所有菜式統統放進食物盒。

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記者：袁澍、陳麗娜、吳卓峰