【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬

▲ 吳君如、鄭中基跟梁詠琪分享教導子女面對的矛盾。

吳君如、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（GiGi）主演的賀歲片《闔家辣》，以疫情下家庭成員如何面對矛盾為主題，3位演員在現實中亦均已為人父母，他們接受TOPick專訪，坦言教導子女時亦要對著各種矛盾。

鄭中基與梁詠琪成為父母後，亦更體會當年父母的難處。當中，君如的16歲女兒陳是知正值反叛期，教導上她只可施軟功，君如說：「不可以硬碰硬，只會自討沒趣。」

面對第五波疫情，三人均樂觀面對，GiGi謂：「改變不了環境，就要改變自己心態。」至於鄭中基即認為要活在當下：「與其計劃疫情後會如何，最重要是此刻如何跟疫症共存。」

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▲ （黃建輝攝）

故事貼地有共鳴

電影《闔家辣》是導演鄭晉軒本身經歷為藍本，故事講主人翁Coba因疫情在家工作，每天跟家人「困獸鬥」，於是心生妙計將媽媽炮製的辣椒醬在社交平台發售，因而觸發潛藏多年的家庭矛盾。

身兼執行監製的吳君如指，《闔家辣》故事夠貼地可引起觀眾共嗚，故決定將這題材拍成電影，她說：「跟導演本身不認識，在某場合遇上後一起聊天，他說疫情下在家很辛苦，媽媽在家很煩，爸爸在家耍廢，跟他傾足幾小時。」

過了幾天，她約攤叔（鄒凱光）和陳可辛出來與鄭晉軒再傾：「他們聽後都覺得很好，因為故事是導演的親身經歷，加上跟香港疫情有關，大家都Work from home，相信都會有共嗚，因而誕生了這故仔。」

▲ 吳君如、鄭中基、梁詠琪和呂爵安於戲裡演一家人。

彼此有默契

在電影內，鄭中基與梁詠琪合演一對夫婦，呂爵安（Edan）飾演二人兒子Coba，而吳君如演Coba姑媽。

由於角色原型鄭晉軒的父母同樣年輕，故GiGi不介意演Edan媽媽，她說：「導演的媽媽很年輕時尚，所以我可接受，接拍之前我不知Edan演我兒子，幸好君如找來一個靚仔。」在旁的Ronald即笑說：「重點是大家都似樣，似親生兒子，所以演起來很自然。」此時君如即說：「你夠瞻這樣說？對眼似你，幾大隻。」

GiGi謂拍攝時有著一家人的感覺，三人甚有默契：「每天去到片場就如返屋企一樣，加上Edan在遠處已經大嗌我『媽咪』，我聽到都好冧。」Ronald也認同拍攝很愉快：「去到現場穿上拖鞋走來走去，真的充滿屋企的感覺，所以入戲容易，要抽離就很難。」

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大讚Edan有潛質

GiGi直言，跟Edan合作很開心，想「覇」著個兒子，她說：「雖然Edan第一次拍電影，但他很快已經入戲，跟他合作一點也不困難，令我感覺很驚訝。」

吳君如即大讚Edan試鏡那天表現已很專業，她說：「試鏡是一件很難的事，副導演又不會交戲畀你，又沒場景和戲服，單靠自己說出全部對白，覺得他頗花心機去表達那幾場戲。」

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至於Ronald於圍讀劇本那天才正式跟Edan見面，他說：「第一個印象是他說話很快，更有少許懶音。」GiGi即笑說：「他說自己那種是鄉音。」

Ronald大爆Edan向「媽咪」請教發音，GiGi：「可能他覺得我說話比較字正腔圓，所以會問我這樣說是否正確，是一個很謙虛的年青人。另外圍讀劇本前我看過他的一個網上廣告，他那種搞笑是很自然，並非硬生生做出來，那喜劇細胞如入血般。」

▲ （黃建輝攝）

育兒遇小問題

另外，電影講到家人間相處現矛盾，Ronald和GiGi同稱於育兒上跟另一半有分岐，Ronald說：「譬如兒子發燒時，我認為不需要食退燒藥，嘗試靠自己抵抗力或者冷敷一下，反而太太覺得要快點吃藥。」

GiGi跟西班牙籍老公Sergio於文化上有差異，她說：「始終雙方成長背景不同，30多年也沿用自己那套觀念，突然間家庭裡出現兩套不同的觀念，雙方一定會有分岐，但並非一定是壞事。」

Ronald大爆GiGi老公是緊張大師，GiGi回應說：「只要身體稍有不適，他就想直衝醫院，我反而覺得疫情下去醫院更加危險。」

另外，在教育方面，三人跟兒女同樣有著分歧。

吳君如的16歲女兒陳是知接受英語教學為主，她說：「女兒不肯說廣東話，只肯說英文和國語，對我而言跟她溝通幾困難。」

至於GiG的6歲女兒Sofia，同樣跟同學以英語溝通，GiGi說：「所以我會扮聽不明白。」君如即說：「我不可以這麼心狠手辣，就會順著她去說，但她們的英文愈來愈深奧，跟她傾偈時要豎起著耳朵，我覺得這是一個矛盾和遺憾，我如何迫也迫不來。」

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GiGi同樣希望女兒Sofia說廣東話，她說：「將來會有些深入議題要討論時，但我英文不算很厲害，所以要養成習慣以母語溝通。」

至於鄭中基跟一對子女溝通也是中英夾雜，當中兒子Evan更鬧出笑話：「某次他跟我說想吃個『crab蓋』，原來是指大閘蟹蟹蓋，我說他叻仔，因為他盡了力去講。」

▲ （黃建輝攝）

體會當年父母辛勞

在育兒上面對分歧，令Ronald跟GiGi深深體會當年父母的辛勞，Ronald說：「以前未必明白，但現在看到自己的子女時，回想起年幼時的我也是這樣，亦會更明暸子女的言行和所思所想。」

跟母親同住的GiGi體會更深，她說：「我呼喚了女兒10次也沒回應，心想是否聾了？所以現在當媽媽叫我時，我會立即去應她，因為現在共同生活，我處於一個中間位置，加上疫情期間我更明白做女兒應如何對待父母。」

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至於君如即謂女兒正值青春期，於教導上要作出調校。

她說：「我說每一句話都要搵位『攝』，要當她如朋友一樣，見她心情好就『攝位』說一句，然後走開別看她的反應，希望她可以聽入腦吧，不可跟她正面交鋒，因為這樣就無偈傾，只會自討沒趣，反而疫情下多了時間在家，可以彌補之前忙於工作的時間。」

▲ （黃建輝攝）

生活隨遇而安

在疫情下，學校未能進行面授教學，問可曾擔心影響子女的學業成績？

對此GiGi說：「學習進度是因人而異，其實快或慢跟zoom沒關係，是視乎小朋友的潛質，所以不需要太緊張。」君如即謂女兒向來自律，故她未有太擔心，Ronald反而擔心子女經常對著電腦會影響視力。

香港進入第五波疫情，面對長時間抗疫，3人也各有體會。君如即謂女兒最擔心要停課，她說：「會有好多課外活動取消，對她而言返學會開心很多。」

至於GiGi說：「改變不了環境，就要改變自己心態。」Ronald即表示：「聽到很多人說待疫情過後要如何，其實應該是此刻如何跟疫症共存。」

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【賀歲片】《闔家辣》呂爵安首次拍電影 影后吳君如傳授Edan演喊戲心得

化妝：CircleCheung@NDn.Co（梁詠琪）

髮型：Nick Lam @Orient4（梁詠琪）

服裝：Maison Margiela、Tiffany & Co.（吳君如）、Z ZEGNA 、 Zegna（鄭中基）、PORTS1961（梁詠琪）

造型師: Ricky Kwok（吳君如）



場地：香港瑰麗酒店

記者：游艾維