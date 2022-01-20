【女團COLLAR】Ivy So坦承大食任坦克車擔當　阿Day自認小型戰機隨時「解體」

▲ COLLAR出道一周終於分好擔當，阿Day自認小型戰機隨時「解體」。

近年流行為組合的每人成員分一個「擔當」職責，女團COLLAR正式出道一星期，在昨日（1月19日）到商台接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》任嘉賓。

COLLAR成員阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）和Sumling（李芯駖）逐一道出各成員在團隊中的「擔當」，當中的「團寵」阿Day自認是「小型戰機擔當」，非常搞笑。

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▲ （instagram圖片）

COLLAR成員各有擔當

在今年1月12日正式出道成軍的COLLAR已正式出道一星期，每次有傳媒問她們各成員的「擔當」，似乎還未有一致的說法。

在昨日，COLLAR全員到商台接受Do姐主持的節目《口水多過浪花》的訪問，細說出道後的感覺和期望，其中被問到眾人的「擔當」綱位，8女逐一「自我介紹」。

身為隊長的阿Gao自稱是「打雜擔當」，笑言要執垃圾：「這個真的要做，是基本禮貌來，大家都有幫手執的，只是有時見到漏了會幫手執。」

被指是「團寵」的阿Day（許軼）指自己是「小型戰機擔當」，更強調自己會解體：「因為我經常會漏東西、撞到人、自己弄到自己，可能是我缺乏空間感和有點大意。」

但她強調自己並不是「懵」的代表，因為懵的是隊友Candy。

▲ （instagram圖片）

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芯駖注重養生

不過Candy卻自認是「智慧擔當」：「覺得自己好聰明，因為有好多鬼主意整蠱她們，雖然經常會失敗。」她自爆有次想整蠱阿Day，準備好拍片嚇她拍下醜態，怎樣自己彈出來的時候失重心跌落地被隊友笑。

在隊中年齡最大的芯駖（李芯駖）則自稱是「養生擔當」，平日會檢視大家吃的東西會否太熱氣、太油膩，又會鞭策大家早點睡：「會盡量保持自己身形，但見她們不太理會，當中Candy最瘦，怎樣吃都不會肥。」

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Ivy So自認為食

相反，外間認為是「顏值擔當」的Ivy So（蘇雅琳）自認「大食」，笑言是「食量擔當」和「坦克車擔當」，見到隊友吃剩的食物會不忍心浪費，把它們全都吃掉：「即使吃到很滯，但見到剩下的食物都想繼續吃，所以我不可以吃自助餐，第二日會全日吃不下東西好辛苦。」

人氣王Marf是「照顧擔當」和「拍照擔當」，平日會關心各隊員的狀況：「我鐘意照顧小動物，可能因此同理心比較強，平時還會拿想機出來『照顧』她們。」隊員趁機爆料指阿Day在拍照方面最有要求。

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無唱歌跳舞擔當？

而SoChing自認是「廁所擔當」和「緊張擔當」，自爆平日去到新環境容易覺得緊張，就會急起上來，另外又爆料：「女仔Period來的時候會問誰有衛生用品，而我通常都會帶在身。」

在IG帳號寫明自己是「長氣/煩膠擔當」的Winka自覺是個敏感的人，認為自己是「坦白擔當」：「我情緒較敏感，不喜歡把事情收在心裡，知道一收起來就會變成心結，所以喜歡坦白說。」

眾人輪流介紹完自己所擔當的角色後，身為局外人的Do姐直到：「為何無人是唱歌、跳舞擔當？」8女則指大家都一同擔當這兩個職責，無分彼此。