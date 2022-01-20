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【生命鬥士】4歲童Sheldon癌擴散手腕脊椎再生腫瘤　西班牙無治療方法須盡快返港

健康 12:00 2022/01/20

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4歲癌童Sheldon癌細胞擴散擴，醫生指毒性強，難受控，西班牙的治療無法幫助他，建議盡快返港。

本港4歲男童Sheldon於2020年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成。去年11月，家人帶他往西班牙，接受新藥治療，但波折重重。Sheldon在當地接受過脊椎腫瘤切除手術，亦接受過Naxitamab免疫治療。經過一連串療程，近日評估報告出爐，顯示現時癌細胞擴散至手腕，脊椎腫瘤切除後再生腫瘤，身上癌細胞毒性很強，難以控制。醫生表示，西班牙的治療無法幫助他，建議在其身體狀況許可時盡快回港。得聞此消息，Sheldon的媽媽直言傷心得快要昏倒。

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醫生：癌細胞毒性很強難受控

Sheldon的媽媽昨日（19日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」公布兒子最新狀況，坦言沒有心理準備，聽到醫生的評估報告後，實在接受不了。她表示，Sheldon接受MIBG掃描（專門針對「神經母細胞瘤」的檢查）後，發現原本受癌細胞感染的腳骨，目前情況嚴重了，癌細胞甚至已擴散到手腕。抽骨髓檢查後，發現骨髓仍受感染，不過情況有好轉。另外，接受磁力共振（MRI）掃描後發現，之前在脊椎的腫瘤雖被切除，但現時卻長出另一顆腫瘤，生長速度更快，而且比原本那個更大。

對於上述情況，醫生結論如下：

  • Naxitamab免疫治療對Sheldon無效，只好立即用化療，嘗試控制病情。
  • 在短時間內，同一患處出現另一顆腫瘤，證明Sheldon身上的癌細胞毒性很強，難受控制。
  • 按Sheldon目前身體狀況，不能試用美國新藥Omburtamab。
  • 西班牙的治療無法幫助Sheldon，建議在他身體狀況許可時，盡快回港。

 

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媽媽：傷心到差不多昏過去

Sheldon的媽媽憶述，當時醫生用西班牙文講解病情，另一人則用普通話翻譯。她直言：

我恨不得是語言問題令我聽錯了，可是我看見他們的面容和表情，不得不接受這殘酷的事實。

她心情沉重，需要時間消化：

一連接受七個沉重打擊，令我完全唞不過氣，傷心到差不多昏過去了。這一刻我跌倒了，軟弱了，一切就似做夢一樣，現在我還需要一些時間冷靜下來⋯⋯

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責任編輯︰羅嘉欣

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