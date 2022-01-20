【新冠肺炎】5至11歲兒童1月21日可接種科興疫苗　下月9日可預約打復必泰

▲ 五至十一歲兒童接種新冠疫苗。

政府今日（20日）宣布，5至11歲兒童可由明日開始接種科興疫苗，預約服務由上午8時開始，接種復必泰疫苗則由下月9日開始預約，下月16日開始接種。

接種科興疫苗

當局指，會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心和接送服務，以及安排新冠疫苗流動接種站到校提供外展接種服務，為學童接種科興疫苗。學校亦可聯絡教育局，以安排提供新冠疫苗外展服務的醫生到校外展接種科興疫苗。兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需要相隔28日。

由明日上午8時起，家長／監護人可以透過新冠病毒疫苗接種計劃專題網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。

衞生署的柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心，由明日起擴展科興疫苗接種服務，涵蓋中小學生。

合資格人士亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。

接種復必泰疫苗

另外，當局稱，因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建議，兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔12個星期，政府將會在港島、九龍和新界共設立3間兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。

位於香港兒童醫院及圓洲角體育館一樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫院管理局營運，自下月16日開始提供服務。至於位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營運，由下月24日開始提供服務。除兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不能在其他地方接種復必泰疫苗。

由下月9日起，家長／監護人可以透過新冠病毒疫苗接種計劃專題網站，為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種

學校提供特別預約到指定兒童社區疫苗接種中心和接送服務



接種須知

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責任編輯：余思嵐