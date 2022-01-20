【霍家爭產】商討有進展押後至明天解決原則事宜　霍震宇庭外表示「有進展」

▲ 霍震宇被問及能否和解時表示「有進展」。（陳國峰攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議。日前原告長房霍麗娜申請押後兩天，待各方商討以尋求解決方案，案件今(20日)於高等法院踏入第7天聆訊。霍麗娜一方表示，經商討後初步有進展，申請押後至明天（21日）以解決原則事宜，若明早達成協議，可望於下周一（24日）作書面協議。霍震宇離開法庭時，被問及有否和解機會時表示「有進展」。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員及多間家族公司。

霍震宇離開法院時，被問及有否機會達成和解，他表示「有進展」，再被問及與家人能否和氣收場時，霍震宇則未有回答。

代表長房霍麗娜的資深大律師余若海於庭上表示，於過去兩天的緊絀時間下，經商討初步有進展，故要求押後至明天，以解決原則事宜。余表示亦不知道會發生甚麼事，因此要求再押後24小時。

法官陸啟康問及，「整體和解是否不可能？」，余回應「我沒有這樣說」，並表示有進展，故要求押後多1天時間。代表霍震寰的資深大律師黃仁龍亦確認，同意押後多1天時間。

法官則指，現階段即有進展，但尚未有任何結果或保證有任何結果，問及各方是否反對押後。

代表二房及三房的大律師王則左表示，從來沒有被通知任何事宜，並指會向霍麗娜就強制執行和解協議訴訟中作出反申索。法官認為各方須等候多1天才能知悉結果，余回應指，若明早10時前能達成協議，可望於下周一（24日）作書面協議。

法官則表示，不會期望明天能敲定任何方案，但亦希望知悉一些指標。余表示，若明天不能達成任何協議，聆訊將繼續。黃仁龍亦表示，已準備繼續聆訊。

法官最後表示，這兩天天氣十分好，相信許多人正等候明天會發生何事，押後聆訊至明（21日）早10時。

與訟各方早前均已完成開案詞，霍震宇原於本周二(18日)開始作供，惟長房霍麗娜一方甫開庭表示連日聽到法官的感言後，申請押後案件兩天，冀尋求解決方案，與訟各方亦支持申請。法官亦明言繼續審訊只會傷害霍家形象及聲譽，冀各方以維持家庭和諧為目標，若最終案件未能和解，案件將繼續審訊。

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記者：林育慧